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Fotokvant LSS-24 настольное крепление для микрофона и смартфона для блогера
Fotokvant LSS-24 настольное крепление для микрофона и смартфона для блогера
Fotokvant LSS-24 настольное крепление для микрофона и смартфона для блогера
Fotokvant LSS-24 настольное крепление для микрофона и смартфона для блогера
Fotokvant LSS-24 настольное крепление для микрофона и смартфона для блогера
Fotokvant LSS-24 настольное крепление для микрофона и смартфона для блогера
Fotokvant LSS-24 настольное крепление для микрофона и смартфона для блогера
Fotokvant LSS-24 настольное крепление для микрофона и смартфона для блогера
Fotokvant LSS-24 настольное крепление для микрофона и смартфона для блогера
Fotokvant LSS-24 настольное крепление для микрофона и смартфона для блогера

Fotokvant LSS-24 настольное крепление для микрофона и смартфона для блогера

Fotokvant
Артикул: DAN-5453

Кронштейн-крепление Fotokvant LSS-24 для микрофона и смартфона. Кронштейн с гибкими штангами и двумя держателями для микрофона и смартфона. Кронштейн устанавливается на край стола посредствам металлического зажима струбцины.


Описание

Fotokvant LSS-24 – настольное крепление для микрофона и смартфона

Fotokvant LSS-24 (артикул NVF-8493) – это универсальное настольное крепление, предназначенное для установки микрофонов, смартфонов и другого оборудования. Кронштейн идеально подходит для блогеров, стримеров, подкастеров и всех, кто работает с аудио- и видеоконтентом за рабочим столом.

Конструкция крепления обеспечивает надёжную фиксацию оборудования на столе, освобождая руки и позволяя комфортно работать. Регулируемая высота и гибкое позиционирование позволяют настроить угол и высоту микрофона или смартфона для оптимального использования.

Назначение и применение

  • Крепление микрофона: для записи подкастов, стримов, вокала и речи.
  • Установка смартфона: для видеозаписи, стриминга и съёмки контента.
  • Столовая работа: освобождает руки для работы за компьютером.
  • Блоггинг и контент: для организации рабочего места блогера или стримера.

Ключевые особенности

  • Настольное крепление: надёжная фиксация на столе.
  • Регулируемая высота: подстройка под рост и положение пользователя.
  • Универсальность: подходит для микрофонов и смартфонов.
  • Резьба 1/4": стандартное крепление для большинства аксессуаров.
  • Простая установка: быстрый монтаж и демонтаж.
  • Компактный размер: не занимает много места на столе.

Технические характеристики

  • Тип: настольное крепление (кронштейн)
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: LSS-24
  • Крепление: резьба 1/4"
  • Регулировка: по высоте
  • Материал: металл, пластик
  • Применение: микрофоны, смартфоны, лёгкие аксессуары

Как использовать крепление

  1. Установка на стол: закрепите крепление на краю стола с помощью струбцины.
  2. Регулировка высоты: отрегулируйте высоту кронштейна под свои потребности.
  3. Крепление оборудования: установите микрофон или смартфон на резьбу 1/4".
  4. Настройка угла: при необходимости отрегулируйте угол наклона.

Преимущества использования

  • Удобство: освобождает руки и позволяет комфортно работать.
  • Надёжность: прочная фиксация оборудования на столе.
  • Универсальность: подходит для различных типов аксессуаров.
  • Простота: быстрая установка и регулировка.

Совместимость с оборудованием

Комплектация

  • Кронштейн Fotokvant LSS-24 – 1 шт.

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