Fotokvant LSS-24 настольное крепление для микрофона и смартфона для блогера

Описание

Fotokvant LSS-24 – настольное крепление для микрофона и смартфона

Fotokvant LSS-24 (артикул NVF-8493) – это универсальное настольное крепление, предназначенное для установки микрофонов, смартфонов и другого оборудования. Кронштейн идеально подходит для блогеров, стримеров, подкастеров и всех, кто работает с аудио- и видеоконтентом за рабочим столом.

Конструкция крепления обеспечивает надёжную фиксацию оборудования на столе, освобождая руки и позволяя комфортно работать. Регулируемая высота и гибкое позиционирование позволяют настроить угол и высоту микрофона или смартфона для оптимального использования.

Назначение и применение

Крепление микрофона: для записи подкастов, стримов, вокала и речи.

для записи подкастов, стримов, вокала и речи. Установка смартфона: для видеозаписи, стриминга и съёмки контента.

для видеозаписи, стриминга и съёмки контента. Столовая работа: освобождает руки для работы за компьютером.

освобождает руки для работы за компьютером. Блоггинг и контент: для организации рабочего места блогера или стримера.

Ключевые особенности

Настольное крепление: надёжная фиксация на столе.

надёжная фиксация на столе. Регулируемая высота: подстройка под рост и положение пользователя.

подстройка под рост и положение пользователя. Универсальность: подходит для микрофонов и смартфонов.

подходит для микрофонов и смартфонов. Резьба 1/4": стандартное крепление для большинства аксессуаров.

стандартное крепление для большинства аксессуаров. Простая установка: быстрый монтаж и демонтаж.

быстрый монтаж и демонтаж. Компактный размер: не занимает много места на столе.

Технические характеристики

Тип: настольное крепление (кронштейн)

настольное крепление (кронштейн) Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: LSS-24

LSS-24 Крепление: резьба 1/4"

резьба 1/4" Регулировка: по высоте

по высоте Материал: металл, пластик

металл, пластик Применение: микрофоны, смартфоны, лёгкие аксессуары

Как использовать крепление

Установка на стол: закрепите крепление на краю стола с помощью струбцины. Регулировка высоты: отрегулируйте высоту кронштейна под свои потребности. Крепление оборудования: установите микрофон или смартфон на резьбу 1/4". Настройка угла: при необходимости отрегулируйте угол наклона.

Преимущества использования

Удобство: освобождает руки и позволяет комфортно работать.

освобождает руки и позволяет комфортно работать. Надёжность: прочная фиксация оборудования на столе.

прочная фиксация оборудования на столе. Универсальность: подходит для различных типов аксессуаров.

подходит для различных типов аксессуаров. Простота: быстрая установка и регулировка.

Совместимость с оборудованием