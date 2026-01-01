Fotokvant LSS-24 настольное крепление для микрофона и смартфона для блогера

Fotokvant LSS-24 – настольное крепление для микрофона и смартфона
Fotokvant LSS-24 (артикул NVF-8493) – это универсальное настольное крепление, предназначенное для установки микрофонов, смартфонов и другого оборудования. Кронштейн идеально подходит для блогеров, стримеров, подкастеров и всех, кто работает с аудио- и видеоконтентом за рабочим столом.
Конструкция крепления обеспечивает надёжную фиксацию оборудования на столе, освобождая руки и позволяя комфортно работать. Регулируемая высота и гибкое позиционирование позволяют настроить угол и высоту микрофона или смартфона для оптимального использования.
Назначение и применение
- Крепление микрофона: для записи подкастов, стримов, вокала и речи.
- Установка смартфона: для видеозаписи, стриминга и съёмки контента.
- Столовая работа: освобождает руки для работы за компьютером.
- Блоггинг и контент: для организации рабочего места блогера или стримера.
Ключевые особенности
- Настольное крепление: надёжная фиксация на столе.
- Регулируемая высота: подстройка под рост и положение пользователя.
- Универсальность: подходит для микрофонов и смартфонов.
- Резьба 1/4": стандартное крепление для большинства аксессуаров.
- Простая установка: быстрый монтаж и демонтаж.
- Компактный размер: не занимает много места на столе.
Технические характеристики
- Тип: настольное крепление (кронштейн)
- Бренд: Fotokvant
- Модель: LSS-24
- Крепление: резьба 1/4"
- Регулировка: по высоте
- Материал: металл, пластик
- Применение: микрофоны, смартфоны, лёгкие аксессуары
Как использовать крепление
- Установка на стол: закрепите крепление на краю стола с помощью струбцины.
- Регулировка высоты: отрегулируйте высоту кронштейна под свои потребности.
- Крепление оборудования: установите микрофон или смартфон на резьбу 1/4".
- Настройка угла: при необходимости отрегулируйте угол наклона.
Преимущества использования
- Удобство: освобождает руки и позволяет комфортно работать.
- Надёжность: прочная фиксация оборудования на столе.
- Универсальность: подходит для различных типов аксессуаров.
- Простота: быстрая установка и регулировка.
Совместимость с оборудованием
- Микрофоны: большинство накамерных микрофонов
- Смартфоны: через встроенный держатель