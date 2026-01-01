E-IMAGE EIBC09 Telescope boom 9ft carbon микрофонная удочка 77 - 246 см

Характеристики:
- 3 колена, 4 секции (макс. диаметр 3,2 см)
- Минимальная длина - 77 см
- Максимальная длина - 246 см
- Вес 600 г
- Материал карбоновое волокно
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Telescope boom 9ft carbon микрофонная удочка 77 - 246 см.
Легкая телескопическая микрофонная удочка для репортажной ENG/EFP съемки.
4-х секционная выдвижная штанга, рабочий диапазон 77 - 246 см, с плавными цанговыми зажимами. Совместима с аксессуарами с креплением 1/4"-20 и 3/8"-16. С возможностью внутреннего размещения кабеля.
Характеристики:
Чехол для переноски в комплекте.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Софтбокс Aputure Lantern 26.
Быстрораскладной софтбокс шарообразной формы, имеет уникальную конструкцию, благодаря которой пользователь может получить источник ровного света по всей поверхности осветителя. Диаметр - 65 см. Вес - 0,9 кг.
TVTOK КиноВоздух баллон с воздухом с насадкой 500 мл. Профессиональный пневмоочиститель для кинотехники 650 мл. Предназначен для бесконтактного внешнего удаления пыли и мелкого мусора из труднодоступных мест и внутреннего пространства кино-, видео- и аудиоаппаратуры, компьютерной, офисной и бытовой техники. Состав: алифатические углеводороды более 30%, тетрафторэтан более 30%.