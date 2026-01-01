E-IMAGE EIBC09 Telescope boom 9ft carbon микрофонная удочка 77 - 246 см

Арт. MTG-2191

до конца распродажи 1 дн, 19 ч

TVTOK КиноВоздух баллон с воздухом с насадкой 500 мл. Профессиональный пневмоочиститель для кинотехники 650 мл. Предназначен для бесконтактного внешнего удаления пыли и мелкого мусора из труднодоступных мест и внутреннего пространства кино-, видео- и аудиоаппаратуры, компьютерной, офисной и бытовой техники. Состав: алифатические углеводороды более 30%, тетрафторэтан более 30%.