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E-IMAGE EIBA12 Telescope boom 12ft aluminium микрофонная удочка 90 - 350 см
E-IMAGE EIBA12 Telescope boom 12ft aluminium микрофонная удочка 90 - 350 см
E-IMAGE EIBA12 Telescope boom 12ft aluminium микрофонная удочка 90 - 350 см

E-IMAGE EIBA12 Telescope boom 12ft aluminium микрофонная удочка 90 - 350 см

E-IMAGE
Артикул: MTG-0819

E-IMAGE Telescope boom 12ft aluminium микрофонная удочка 90 - 350 см.

Легкая телескопическая микрофонная удочка для репортажной ENG/EFP съемки.

5-х секционная выдвижная штанга, рабочий диапазон 90 - 350 см, с плавными цанговыми зажимами. Совместима с аксессуарами с креплением 1/4"-20 и 3/8"-16. С возможностью внутреннего размещения кабеля.

Описание

Характеристики:

  • 4 колена, 5 секций (макс. диаметр 3,6 см)
  • Минимальная длина - 90 см
  • Максимальная длина - 350 см
  • Вес 1100 г
  • Материал алюминий

Комплектация

Чехол для переноски в комплекте.

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