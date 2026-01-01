E-IMAGE EIBA12 Telescope boom 12ft aluminium микрофонная удочка 90 - 350 см

Характеристики:
- 4 колена, 5 секций (макс. диаметр 3,6 см)
- Минимальная длина - 90 см
- Максимальная длина - 350 см
- Вес 1100 г
- Материал алюминий
Москва
Малая Семеновская 3с6
E-IMAGE Telescope boom 12ft aluminium микрофонная удочка 90 - 350 см.
Легкая телескопическая микрофонная удочка для репортажной ENG/EFP съемки.
5-х секционная выдвижная штанга, рабочий диапазон 90 - 350 см, с плавными цанговыми зажимами. Совместима с аксессуарами с креплением 1/4"-20 и 3/8"-16. С возможностью внутреннего размещения кабеля.
Характеристики:
Чехол для переноски в комплекте.
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