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Fotokvant MAC-05 держатель микрофона с резьбой 1/4
Fotokvant MAC-05 держатель микрофона с резьбой 1/4
Fotokvant MAC-05 держатель микрофона с резьбой 1/4
Fotokvant MAC-05 держатель микрофона с резьбой 1/4
Fotokvant MAC-05 держатель микрофона с резьбой 1/4

Fotokvant MAC-05 держатель микрофона с резьбой 1/4

Fotokvant
Артикул: DAN-1062

Fotokvant MAC-05 - держатель микрофона с резьбой 1/4".

Держатель изготовлен из полимера. Резьба 1/4" нарезана в запрессованной в держатель бронзовой втулке. С его помощью можно закрепить на стойку или штатив микрофон, фонарь или даже перекладину соответствующего диаметра. Диапазон зажима - 22-26 мм.

Описание

Fotokvant MAC-05 держатель микрофона с резьбой 1/4

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