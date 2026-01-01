Kupo KS051 1/4"M - 1/4"M Adapter Spigot - винт-переходник 1/4" на 1/4".
Штифт-переходник с внешней стандартной наружной резьбой 1/4" с обеих сторон.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant MAC-05 - держатель микрофона с резьбой 1/4".
Держатель изготовлен из полимера. Резьба 1/4" нарезана в запрессованной в держатель бронзовой втулке. С его помощью можно закрепить на стойку или штатив микрофон, фонарь или даже перекладину соответствующего диаметра. Диапазон зажима - 22-26 мм.
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Kupo KS051 1/4"M - 1/4"M Adapter Spigot - винт-переходник 1/4" на 1/4".
Штифт-переходник с внешней стандартной наружной резьбой 1/4" с обеих сторон.
Fotokvant FLH-KIT-01 – комплект адаптеров для установки различного оборудования.
Адаптеры и переходники изготовлены из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8", male 5/8", внутренняя резьба 3/8". В различной комбинации используются для крепления на студийную стойку аксессуаров, а также для установки вспышек на горячий башмак камеры. В комплект входят: переходник с винтовым креплением 1/4"-3/8", универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма, винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Fotokvant HB-02 – шаровая голова Ballhead для мини-штатива с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка, кг – 2, вес, г – 85, высота, см – 6. Цвет - черный.