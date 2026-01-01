images
images
Boya XLR-C3 XLR-аудиокабель длиной 3 м
Boya XLR-C3 XLR-аудиокабель длиной 3 м

Boya XLR-C3 XLR-аудиокабель длиной 3 м

Boya
Артикул: DAN-3488

Аудиокабель Boya XLR-C3 XLR длиной 3 м.

Кабель XLR со штекерами XLR-C3. Служит для подключения микрофонов соответствующего стандарта к записывающим и передающим системам.

Описание

Boya XLR-C3 XLR-аудиокабель длиной 3 м

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Арт. NVF-1677
Boya BY-M1 всенаправленный петличный микрофон
Наличие
в наличии 1-3 шт

Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.

Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.

1 390 ₽
В корзину
Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Арт. DAN-8433
Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Телесуфлер Fotokvant VTP-05. Телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки. Текст отображается на тонированном стекле. Подходит для смартфонов всех размеров и планшетов с максимальной шириной до 20 см. Может использоваться с цифровыми камерами.

8 650 ₽
В корзину
Boya XLR-C8 XLR-аудиокабель длиной 8 м
Boya XLR-C8 XLR-аудиокабель длиной 8 м
Арт. DAN-3490
Boya XLR-C8 XLR-аудиокабель длиной 8 м
Наличие
в наличии 1-3 шт

Аудиокабель Boya XLR-C8 XLR длиной 8 м.

Кабель XLR со штекерами XLR-C8. Служит для подключения микрофонов соответствующего стандарта к записывающим и передающим системам.

1 430 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Арт. NVF-9145
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

250 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 3
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 3
​Мартин Сигнал (Martin Signal) — испанский фотограф и режиссёр, отмеченный множеством международных наград
​Мартин Сигнал (Martin Signal) — испанский фотограф и режиссёр, отмеченный множеством международных наград
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.