Boya XLR-C3 XLR-аудиокабель длиной 3 м

Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аудиокабель Boya XLR-C3 XLR длиной 3 м.
Кабель XLR со штекерами XLR-C3. Служит для подключения микрофонов соответствующего стандарта к записывающим и передающим системам.
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Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Телесуфлер Fotokvant VTP-05. Телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки. Текст отображается на тонированном стекле. Подходит для смартфонов всех размеров и планшетов с максимальной шириной до 20 см. Может использоваться с цифровыми камерами.
Аудиокабель Boya XLR-C8 XLR длиной 8 м.
Кабель XLR со штекерами XLR-C8. Служит для подключения микрофонов соответствующего стандарта к записывающим и передающим системам.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.