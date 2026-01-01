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Boya BY-C03 профессиональный амортизатор для микрофонов BY-VM300PS и BY-V02

Boya BY-C03 профессиональный амортизатор для микрофонов BY-VM300PS и BY-V02

Boya
Артикул: DAN-2759

Профессиональный амортизатор Boya BY-C03 для микрофонов BY-VM300PS и BY-V02.

Значительно снижает шум микрофона, вызванный вибрацией. Предназначен для BY-VM300PS и BY-V02. Имеет крепление 1/4" и подходит для большинства микрофонов диаметром 30 - 40 мм.


Описание

Boya BY-C03 профессиональный амортизатор для микрофонов BY-VM300PS и BY-V02

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