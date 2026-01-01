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Audio-Technica ATR4697 поверхностный конденсаторный всенаправленный микрофон

Audio-Technica ATR4697 поверхностный конденсаторный всенаправленный микрофон

Audio-Technica
Артикул: NVF-8143

Audio-Technica ATR4697 – поверхностный конденсаторный всенаправленный микрофон для настольного размещения. Модель идеально подходит для совещаний и телеконференций, групповых записей и трансляций. Благодаря компактному исполнению микрофон занимает минимальное пространство.

Описание

Характеристики:

  • тип микрофона – конденсаторный
  • частотный диапазон, Гц – 50-15000
  • сопротивление, кОм – 1
  • чувствительность (батарейка), дБ – -46
  • выходной разъем – 3,5 мм (моно)
  • кабель, м – 1,5
  • питание – батарея LR44
  • размер, мм – 15х60
  • вес, г – 48

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