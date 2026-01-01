Характеристики:
- тип микрофона – конденсаторный
- частотный диапазон, Гц – 50-15000
- сопротивление, кОм – 1
- чувствительность (батарейка), дБ – -46
- выходной разъем – 3,5 мм (моно)
- кабель, м – 1,5
- питание – батарея LR44
- размер, мм – 15х60
- вес, г – 48
Москва
Малая Семеновская 3с6
Audio-Technica ATR4697 – поверхностный конденсаторный всенаправленный микрофон для настольного размещения. Модель идеально подходит для совещаний и телеконференций, групповых записей и трансляций. Благодаря компактному исполнению микрофон занимает минимальное пространство.
Характеристики:
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