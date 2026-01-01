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Saramonic Vmic микрофон-пушка направленный накамерный
Saramonic Vmic микрофон-пушка направленный накамерный
Saramonic Vmic микрофон-пушка направленный накамерный

Saramonic Vmic микрофон-пушка направленный накамерный

Saramonic
Артикул: DAN-2649

Направленный накамерный микрофон-пушка Saramonic Vmic.

Суперкардиоидный конденсаторный микрофон для DSLR и камкордеров. Он очень прост в управлении, с помощью всего одной кнопки. Имеет стандартное крепление к камере, горячий башмак.

Описание

Микрофон заключен в легкий цельнометаллический корпус и оборудован антишоковой системой крепления, что устраняет лишние вибрации и звуковые помехи. Он имеет фильтр верхних частот настроенный на частоту 150 Гц.

Отсоединяемый кабель 3,5 мм соединяет микрофон с аудиовходом камеры, а выход стереонаушников позволяет отслеживать входящий звук.

Характеристики:

  • преобразователь - конденсатор
  • полярная картина - суперкардиоидный, однонаправленный
  • диапазон частот - от 35 Гц до 20 кГц
  • сигнал/шум - 75 дБ
  • сопротивление - 200 Ом
  • чувствительность - -40 дБ при 1 кГц
  • разъем для наушников - 3,5 мм
  • тип аккумулятора - АА (2 шт.)
  • размер - 259х66 мм
  • вес - 196 г

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