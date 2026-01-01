Saramonic Vmic микрофон-пушка направленный накамерный

Артикул: DAN-2649

Направленный накамерный микрофон-пушка Saramonic Vmic.

Суперкардиоидный конденсаторный микрофон для DSLR и камкордеров. Он очень прост в управлении, с помощью всего одной кнопки. Имеет стандартное крепление к камере, горячий башмак.