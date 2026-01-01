Saramonic Vmic микрофон-пушка направленный накамерный

Микрофон заключен в легкий цельнометаллический корпус и оборудован антишоковой системой крепления, что устраняет лишние вибрации и звуковые помехи. Он имеет фильтр верхних частот настроенный на частоту 150 Гц.
Отсоединяемый кабель 3,5 мм соединяет микрофон с аудиовходом камеры, а выход стереонаушников позволяет отслеживать входящий звук.
Характеристики:
- преобразователь - конденсатор
- полярная картина - суперкардиоидный, однонаправленный
- диапазон частот - от 35 Гц до 20 кГц
- сигнал/шум - 75 дБ
- сопротивление - 200 Ом
- чувствительность - -40 дБ при 1 кГц
- разъем для наушников - 3,5 мм
- тип аккумулятора - АА (2 шт.)
- размер - 259х66 мм
- вес - 196 г