Saramonic SR-PMIC1 микрофон-пушка направленный накамерный моно

Артикул: DAN-2637

Направленный, накамерный моно микрофон-пушка Saramonic SR-PMIC1.

Профессиональный микрофон-пушка с кардиоидной диаграммой направленности предназначен для качественной записи звука на DSLR и беззеркальных камерах, камкодерах и аудиорекордерах, также возможно использовать со смартфоном (необходим специальный адаптер, приобретается отдельно).