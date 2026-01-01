Saramonic SR-PMIC1 микрофон-пушка направленный накамерный моно

Микрофон имее вcтроенное накамерное крепление, фильтр низких частот и разьем стерео мини-джек.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Направленный, накамерный моно микрофон-пушка Saramonic SR-PMIC1.
Профессиональный микрофон-пушка с кардиоидной диаграммой направленности предназначен для качественной записи звука на DSLR и беззеркальных камерах, камкодерах и аудиорекордерах, также возможно использовать со смартфоном (необходим специальный адаптер, приобретается отдельно).
Микрофон имее вcтроенное накамерное крепление, фильтр низких частот и разьем стерео мини-джек.
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