Saramonic CamMic микрофон направленный накамерный

Описание

Конструкция микрофона обеспечивает максимальное качество звука и хорошо отклоняет нежелательный фоновый шум, а встроенный амортизатор минимизирует нежелательные вибрации.

Чувствительность равна -45±3 дБ (0 дБ=1 В/Па) при 1 КГц, максимальный уровень на входе f=1 КГц, КНИ<5% (106 дБ). Конструктивно предусмотрен фильтр нижних частот (80 Гц).Корпус прибора усиленной конструкции выполнен из ABS-пластика. Имеет страндартное крепление холодный башмак с гнездом 3/8".Питание - фантомное. В комплекте, поролоновая ветрозащита.