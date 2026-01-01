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Saramonic CamMic микрофон направленный накамерный

Saramonic CamMic микрофон направленный накамерный

Saramonic
Артикул: DAN-2623

Микрофон направленный, накамерный Saramonic CamMic.

Легкий, высококачественный направленный микрофон с диапазоном частот от 40 Гц до 10 КГц.

Описание

Конструкция микрофона обеспечивает максимальное качество звука и хорошо отклоняет нежелательный фоновый шум, а встроенный амортизатор минимизирует нежелательные вибрации.

Чувствительность равна -45±3 дБ (0 дБ=1 В/Па) при 1 КГц, максимальный уровень на входе f=1 КГц, КНИ<5% (106 дБ). Конструктивно предусмотрен фильтр нижних частот (80 Гц).Корпус прибора усиленной конструкции выполнен из ABS-пластика. Имеет страндартное крепление холодный башмак с гнездом 3/8".Питание - фантомное. В комплекте, поролоновая ветрозащита.

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