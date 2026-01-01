Boya BY-MM1+ усовершенствованный кардиоидный конденсаторный микрофон

Корпус микрофона выполнен из алюминия и имеет качественное покрытие, он устанавливается на виброразвязку Rycote® Lyre®, которая эффективно снижающее нежелательные шумы при работе и от вибраций.
Прибор устанавливается на фотокамеру в разъем горячий башмак, он оснащен соединительным разъемом 3,5 мм и легко подключается с помощью кабеля TTR (3 pin) напрямую в разъем фотокамеры. Чтобы использовать его со смартфоном, необходимо применить кабель TRRS.
Для того чтобы закрепить микрофон на смартфоне, потребуется докупить специальное крепление или риг для смартфона.
Характеристики:
- направленность - суперкардиоидная
- тип - конденсаторный
- частотный диапазон - 20 Гц-18 кГц
- чувствительность – -36 dB +/- 1dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz
- разъем - 3,5 мм TRS и 3,5 мм TRRS
- питание - от фотокамеры или от смартфона
- размер - 26x100 мм
- вес - 60 г