Boya BY-MM1+ усовершенствованный кардиоидный конденсаторный микрофон

Описание

Корпус микрофона выполнен из алюминия и имеет качественное покрытие, он устанавливается на виброразвязку Rycote® Lyre®, которая эффективно снижающее нежелательные шумы при работе и от вибраций.

Прибор устанавливается на фотокамеру в разъем горячий башмак, он оснащен соединительным разъемом 3,5 мм и легко подключается с помощью кабеля TTR (3 pin) напрямую в разъем фотокамеры. Чтобы использовать его со смартфоном, необходимо применить кабель TRRS.

Для того чтобы закрепить микрофон на смартфоне, потребуется докупить специальное крепление или риг для смартфона.

Характеристики: