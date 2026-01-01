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Boya BY-MM1+ усовершенствованный кардиоидный конденсаторный микрофон
Boya BY-MM1+ усовершенствованный кардиоидный конденсаторный микрофон
Boya BY-MM1+ усовершенствованный кардиоидный конденсаторный микрофон
Boya BY-MM1+ усовершенствованный кардиоидный конденсаторный микрофон
Boya BY-MM1+ усовершенствованный кардиоидный конденсаторный микрофон
Boya BY-MM1+ усовершенствованный кардиоидный конденсаторный микрофон
Boya BY-MM1+ усовершенствованный кардиоидный конденсаторный микрофон
Boya BY-MM1+ усовершенствованный кардиоидный конденсаторный микрофон
Boya BY-MM1+ усовершенствованный кардиоидный конденсаторный микрофон

Boya BY-MM1+ усовершенствованный кардиоидный конденсаторный микрофон

Boya
Артикул: DAN-5687

Усовершенствованный кардиоидный конденсаторный микрофон Boya BY-MM1.

Компактный качественный микрофон, может использоваться со смартфонами, планшетами, DSLR и видеокамерами, ПК и др. Микрофон наделен прекрасными характеристиками, которые обеспечивают высококачественную запись голоса и различных звуков. 

Описание

Корпус микрофона выполнен из алюминия и имеет качественное покрытие, он устанавливается на виброразвязку Rycote® Lyre®, которая эффективно снижающее нежелательные шумы при работе и от вибраций.

Прибор устанавливается на фотокамеру в разъем горячий башмак, он оснащен соединительным разъемом 3,5 мм и легко подключается с помощью кабеля TTR (3 pin) напрямую в разъем фотокамеры. Чтобы использовать его со смартфоном, необходимо применить кабель TRRS.

Для того чтобы закрепить микрофон на смартфоне, потребуется докупить специальное крепление или риг для смартфона.

Характеристики:

  • направленность - суперкардиоидная
  • тип - конденсаторный
  • частотный диапазон - 20 Гц-18 кГц
  • чувствительность – -36 dB +/- 1dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz
  • разъем - 3,5 мм TRS и 3,5 мм TRRS
  • питание - от фотокамеры или от смартфона
  • размер - 26x100 мм
  • вес - 60 г

Комплектация

  • Микрофон BY-MM1+.
  • Меховая и поролоновая ветровая защита.
  • Антивибрационное крепление Rycote® Lyre®.
  • Выходной кабель 3,5 мм TRRS к TRS (для камер, видеокамер, аудио рекордеров и других устройств записи звука и видео с разъемом для аудио мониторинга).
  • Выходной кабель 3,5 мм TRRS к TRRS (для смартфона, планшета или Мак).
  • Чехол для хранения и транспортировки.

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