Falcon Eyes FEmic Сam E100 накамерный микрофон

Накамерный микрофон Falcon Eyes FEmic Сam E100; компактный конденсаторный микрофон-пушка с виброгасящим адаптером на крепление башмак фотокамеры. Микрофон служит для улучшения качества звука во время записи видеоматериалов. Устройство подключается к записывающим камерам, смартфонам и другим рекордерам.
Микрофон FEmic Сam E100 имеет кардиоидную направленность. Запись получается четкой, без посторонних шумов. Микрофон подойдет для записи живых выступлений, интервью, блогов, репортажей, мастер-классов. Микрофон показывает хорошие результаты в шумных помещениях, на улице и т.д., улавливает звук в широком диапазоне частот 35 Гц - 18 000 Гц.
В комплект накамерного микрофона FEmic Сam E100 входят два соединительных кабеля (TRS 3.5мм и TRRS 3.5мм) для подключения к цифровым фотокамерам, видеокамерам, рекордерам, смартфонам, планшетам и др.
Кабель TRS 3.5мм позволит микрофону удаляться от смартфона (или другого записывающего устройства с соответствующим разъемом) на расстояние до 30 см. Спиральный кабель TTRS mini-Jack 3.5мм удобен в использовании, провод не путается и микрофон может удаляться от камеры на 70 см.
Автономный микрофон не нуждается в собственной зарядке и питается от камеры или другого записывающего устройства.
Микрофон выполнеен в прочном алюминиевом корпусе длиной 9 см весит 50 грамм.
Поролоновая ветрозащитная насадка для микрофона защищает от низкочастотных внешних шумов при работе на улице или помещениях.
Держатель-адаптер на устанавливается на крепление башмак фотокамеры или любой другой держатель или риг, имеющий крепление башмак или винт с резьбой 1/4. Микрофон можно закрепить не только на камере, но и на штативе со смартфоном.
Виброгасящий держатель-адаптер снижает передачу нежелательных шумов на микрофон вызванных, случайным прикосновением, движением автофокуса камеры и т.д.
Соотношение сигнал/шум - 76 дБ
Чувствительность - 42 дБ относительно 1 В/Па 3 дБ при 1 кГц
Частотный диапазон - 35 Гц - 18 кГц
Выходной импеданс - 1000 Ом
Диаграмма направленности - Кардиоидная
Разъем - гнездо TRS 3,5мм
Тип капсюля - конденсаторный
Материал корпуса - алюминиевый сплав
Защита от ветра - поролоновая ветрозащита
Монтажный адаптер - Держатель-адаптер на башмак камеры виброгасящий
Крепежное отверстие адаптера - 1/4
Размер - 22х90 мм
Вес - 50 г
Размер упаковки - 130х90х35 мм
Вес с упаковкой - 110 г