Falcon Eyes FEmic Сam E100 накамерный микрофон

Описание

Накамерный микрофон Falcon Eyes FEmic Сam E100; компактный конденсаторный микрофон-пушка с виброгасящим адаптером на крепление башмак фотокамеры. Микрофон служит для улучшения качества звука во время записи видеоматериалов. Устройство подключается к записывающим камерам, смартфонам и другим рекордерам.

Микрофон FEmic Сam E100 имеет кардиоидную направленность. Запись получается четкой, без посторонних шумов. Микрофон подойдет для записи живых выступлений, интервью, блогов, репортажей, мастер-классов. Микрофон показывает хорошие результаты в шумных помещениях, на улице и т.д., улавливает звук в широком диапазоне частот 35 Гц - 18 000 Гц.

В комплект накамерного микрофона FEmic Сam E100 входят два соединительных кабеля (TRS 3.5мм и TRRS 3.5мм) для подключения к цифровым фотокамерам, видеокамерам, рекордерам, смартфонам, планшетам и др.

Кабель TRS 3.5мм позволит микрофону удаляться от смартфона (или другого записывающего устройства с соответствующим разъемом) на расстояние до 30 см. Спиральный кабель TTRS mini-Jack 3.5мм удобен в использовании, провод не путается и микрофон может удаляться от камеры на 70 см.

Автономный микрофон не нуждается в собственной зарядке и питается от камеры или другого записывающего устройства.

Микрофон выполнеен в прочном алюминиевом корпусе длиной 9 см весит 50 грамм.

Поролоновая ветрозащитная насадка для микрофона защищает от низкочастотных внешних шумов при работе на улице или помещениях.

Держатель-адаптер на устанавливается на крепление башмак фотокамеры или любой другой держатель или риг, имеющий крепление башмак или винт с резьбой 1/4. Микрофон можно закрепить не только на камере, но и на штативе со смартфоном.

Виброгасящий держатель-адаптер снижает передачу нежелательных шумов на микрофон вызванных, случайным прикосновением, движением автофокуса камеры и т.д.

Соотношение сигнал/шум - 76 дБ

Чувствительность - 42 дБ относительно 1 В/Па 3 дБ при 1 кГц

Частотный диапазон - 35 Гц - 18 кГц

Выходной импеданс - 1000 Ом

Диаграмма направленности - Кардиоидная

Разъем - гнездо TRS 3,5мм

Тип капсюля - конденсаторный

Материал корпуса - алюминиевый сплав

Защита от ветра - поролоновая ветрозащита

Монтажный адаптер - Держатель-адаптер на башмак камеры виброгасящий

Крепежное отверстие адаптера - 1/4

Размер - 22х90 мм

Вес - 50 г

Размер упаковки - 130х90х35 мм

Вес с упаковкой - 110 г