images
images
images
images
images
images
Falcon Eyes FEmic Сam E100 накамерный микрофон
Falcon Eyes FEmic Сam E100 накамерный микрофон
Falcon Eyes FEmic Сam E100 накамерный микрофон
Falcon Eyes FEmic Сam E100 накамерный микрофон
Falcon Eyes FEmic Сam E100 накамерный микрофон
Falcon Eyes FEmic Сam E100 накамерный микрофон

Falcon Eyes FEmic Сam E100 накамерный микрофон

Falcon Eyes
Артикул: DAN-7927

Конденсаторный элекретный направленный микрофон-пушка. Чувствительность: -42 дБ;3 дБ (при 1 кГц), алюминиевый корпус, поролоновая ветрозащита, держатель-адаптер на башмак камеры с антивибрационной системой. Подключение к цифровым фотокамерам, видеокамерам, рекордерам, смартфонам, планшетам (кабели TRS 3.5мм и TRRS 3.5мм в комплекте). Длина 90 мм, вес 50 г.

Описание

Накамерный микрофон Falcon Eyes FEmic Сam E100; компактный конденсаторный микрофон-пушка с виброгасящим адаптером на крепление башмак фотокамеры. Микрофон служит для улучшения качества звука во время записи видеоматериалов. Устройство подключается к записывающим камерам, смартфонам и другим рекордерам.

Микрофон FEmic Сam E100 имеет кардиоидную направленность. Запись получается четкой, без посторонних шумов. Микрофон подойдет для записи живых выступлений, интервью, блогов, репортажей, мастер-классов. Микрофон показывает хорошие результаты в шумных помещениях, на улице и т.д., улавливает звук в широком диапазоне частот 35 Гц - 18 000 Гц.

В комплект накамерного микрофона FEmic Сam E100 входят два соединительных кабеля (TRS 3.5мм и TRRS 3.5мм) для подключения к цифровым фотокамерам, видеокамерам, рекордерам, смартфонам, планшетам и др.

Кабель TRS 3.5мм позволит микрофону удаляться от смартфона (или другого записывающего устройства с соответствующим разъемом) на расстояние до 30 см. Спиральный кабель TTRS mini-Jack 3.5мм удобен в использовании, провод не путается и микрофон может удаляться от камеры на 70 см.

Автономный микрофон не нуждается в собственной зарядке и питается от камеры или другого записывающего устройства.

Микрофон выполнеен в прочном алюминиевом корпусе длиной 9 см весит 50 грамм.

Поролоновая ветрозащитная насадка для микрофона защищает от низкочастотных внешних шумов при работе на улице или помещениях.

Держатель-адаптер на устанавливается на крепление башмак фотокамеры или любой другой держатель или риг, имеющий крепление башмак или винт с резьбой 1/4. Микрофон можно закрепить не только на камере, но и на штативе со смартфоном.

Виброгасящий держатель-адаптер снижает передачу нежелательных шумов на микрофон вызванных, случайным прикосновением, движением автофокуса камеры и т.д.

Соотношение сигнал/шум - 76 дБ

Чувствительность - 42 дБ относительно 1 В/Па 3 дБ при 1 кГц

Частотный диапазон - 35 Гц - 18 кГц

Выходной импеданс - 1000 Ом

Диаграмма направленности - Кардиоидная

Разъем - гнездо TRS 3,5мм

Тип капсюля - конденсаторный

Материал корпуса - алюминиевый сплав

Защита от ветра - поролоновая ветрозащита

Монтажный адаптер - Держатель-адаптер на башмак камеры виброгасящий

Крепежное отверстие адаптера - 1/4

Размер - 22х90 мм

Вес - 50 г

Размер упаковки - 130х90х35 мм

Вес с упаковкой - 110 г

Комплектация

  • Микрофон Falcon Eyes FEmic Сam E100 - 1 шт.
  • Держатель-адаптер на башмак камеры виброгасящий - 1 шт.
  • Ветрозащита поролоновая - 1 шт.
  • Кабель соединительный 3,5мм TRRS - 1 шт.
  • Кабель соединительный 3,5мм TRS - 1 шт.
  • Чехол - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона
Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона
Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона
Арт. DAN-7491
Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 5 дн, 14 ч

Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона.

Конденсаторный направленный микрофон-пушка, имеет чувствительность -33дБ±2дБ (при 1 кГц), аудиовыход для мониторинга записи. Корпус изготовлен из алюминия. Подключение к смартфонам или планшетам с разъемом Jack 3,5 мм напрямую. В комплекте меховая и поролоновая ветрозащиты. Длина - 65 мм, вес - 40 г.


-10 %3 190 ₽
2 870 ₽
В корзину

Видео

Карл Блоссфельд (©Karl Blossfeldt)
Карл Блоссфельд (©Karl Blossfeldt)
Fotokvant LED-5 kit комплект светодиодного света с софтбоксами
Fotokvant LED-5 kit комплект светодиодного света с софтбоксами
Хо Фань
Хо Фань
Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель
Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.