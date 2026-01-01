Boya BY-DM200 кардиоидный микрофон

Артикул: DAN-3442

Кардиоидный микрофон Boya BY-DM200 для Apple iOS.

Компактный качественный микрофон, который может использоваться со смартфонами работающими на базе Apple iOS. Микрофон имеет диапазон частот от 20 до 20000 Гц и чувствительность -38 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, на 1 кГц). Соотношение сигнал/шум - 80 дБ. Разъемом - Lightning.