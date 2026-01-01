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Boya BY-DM200 кардиоидный микрофон
Boya BY-DM200 кардиоидный микрофон
Boya BY-DM200 кардиоидный микрофон
Boya BY-DM200 кардиоидный микрофон
Boya BY-DM200 кардиоидный микрофон
Boya BY-DM200 кардиоидный микрофон

Boya BY-DM200 кардиоидный микрофон

Boya
Артикул: DAN-3442

Кардиоидный микрофон Boya BY-DM200 для Apple iOS.

Компактный качественный микрофон, который может использоваться со смартфонами работающими на базе Apple iOS. Микрофон имеет диапазон частот от 20 до 20000 Гц и чувствительность -38 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, на 1 кГц). Соотношение сигнал/шум - 80 дБ.  Разъемом - Lightning.

Описание

Микрофон наделен прекрасными характеристиками, которые обеспечивают высококачественную запись голоса и различных звуков. Прибор устанавливается на смартфон через разъемом Lightning. Не требует дополнительной настройки, работает по принципу подключай и записывай.

Две микрофонные капсулы создают отличную стереофоническую запись. Разъем Lightning может поддерживать - iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone 6/6 Plus, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 5, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPad Pro, iPad (2017), iPad Air 2, iPad Air, iPod Nano (седьмое поколение), iPod touch 6, iPod touch 5 и другие модели.

В комплекте поролоновая и меховая ветрозащиты и сумка для переноски и хранения.

Характеристики:

  • совместимость - с устройствами Apple
  • преобразователь - 24 бит / 96 кГц
  • диапазон частот - 20-20000 Гц
  • чувствительность - -38 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, на 1 кГц)
  • соотношение сигнал/шум - 80 дБ

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Наличие
более 10 шт

Петличный микрофон Boya BY-M2.

Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Это идеальный выбор для записи интервью, видеоблогов, презентаций и многого другого, независимо от того, снимаете ли вы видео или записываете аудио с помощью приложения на своем устройстве. Имеет сертифицированный Apple Mfi Lightening разъем.

2 490 ₽
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