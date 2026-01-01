Boya BY-DM200 кардиоидный микрофон

Микрофон наделен прекрасными характеристиками, которые обеспечивают высококачественную запись голоса и различных звуков. Прибор устанавливается на смартфон через разъемом Lightning. Не требует дополнительной настройки, работает по принципу подключай и записывай.
Две микрофонные капсулы создают отличную стереофоническую запись. Разъем Lightning может поддерживать - iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s / 6s Plus, iPhone 6/6 Plus, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 5, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPad Pro, iPad (2017), iPad Air 2, iPad Air, iPod Nano (седьмое поколение), iPod touch 6, iPod touch 5 и другие модели.
В комплекте поролоновая и меховая ветрозащиты и сумка для переноски и хранения.
Характеристики:
- совместимость - с устройствами Apple
- преобразователь - 24 бит / 96 кГц
- диапазон частот - 20-20000 Гц
- чувствительность - -38 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, на 1 кГц)
- соотношение сигнал/шум - 80 дБ