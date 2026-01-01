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Boya BY-BM2021 суперкардиоидный микрофон-пушка для фото-/видеокамер/диктофонов/смартфонов
Boya BY-BM2021 суперкардиоидный микрофон-пушка для фото-/видеокамер/диктофонов/смартфонов
Boya BY-BM2021 суперкардиоидный микрофон-пушка для фото-/видеокамер/диктофонов/смартфонов
Boya BY-BM2021 суперкардиоидный микрофон-пушка для фото-/видеокамер/диктофонов/смартфонов
Boya BY-BM2021 суперкардиоидный микрофон-пушка для фото-/видеокамер/диктофонов/смартфонов
Boya BY-BM2021 суперкардиоидный микрофон-пушка для фото-/видеокамер/диктофонов/смартфонов

Boya BY-BM2021 суперкардиоидный микрофон-пушка для фото-/видеокамер/диктофонов/смартфонов

Boya
Артикул: DAN-3483

Суперкардиоидный микрофон-пушка Boya BY-BM2021.

Микрофон специально разработан для фото- видеокамер, диктофонов, смартфонов. 


Описание

Уникальная суперкардиоидная полярная модель, область захвата фокусируется прямо перед микрофоном и уменьшает окружающие звуки, гарантируя, что ваш объект изолирован от любого фонового шума.

Соединительный кабель TRRS и TRS, входящий в комплект поставки, совместим с большинством смартфонов, планшетов, зеркальных фотокамер, видеокамер с 3,5-миллиметровым разъемом.

Корпус изготовлен из АВS пластика и имеет укрепленную конструкцию. Его вес всего лишь 63 г, что делает его идеальным для ручной съемки.

Не тебует батарей для питания. Питание осуществляется от подключенного устройства.

Комплектация

  • Микрофон-BY-BM2021.
  • Кабель 3,5 мм TRS&TRRS.
  • Чехол для переноски.

Внимание! Комплектация Boya BY-BM2021 зависит от конкретной поставки и может меняться поставщиком без предварительного уведомления. Рекомендуем уточнять комплектацию при заказе у менеджера.

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