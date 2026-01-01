Boya BY-BM2021 суперкардиоидный микрофон-пушка для фото-/видеокамер/диктофонов/смартфонов

Описание

Уникальная суперкардиоидная полярная модель, область захвата фокусируется прямо перед микрофоном и уменьшает окружающие звуки, гарантируя, что ваш объект изолирован от любого фонового шума.

Соединительный кабель TRRS и TRS, входящий в комплект поставки, совместим с большинством смартфонов, планшетов, зеркальных фотокамер, видеокамер с 3,5-миллиметровым разъемом.

Корпус изготовлен из АВS пластика и имеет укрепленную конструкцию. Его вес всего лишь 63 г, что делает его идеальным для ручной съемки.

Не тебует батарей для питания. Питание осуществляется от подключенного устройства.