Audio-Technica ATR6550 микрофон конденсаторный для видеосъемки

Описание

Микрофон имеет два режима работы: для записи звука при близком или среднем расстоянии до источника и при записи звука при далеком расстоянии. Устройство оборудовано кабелем (0,9 м) без возможности отсоединения, кабель заканчивается штепселем 3,5 мм.

Модель поставляется со всеми необходимыми аксессуарами: с держателем, креплением для камеры, ветрозащитой, батарейкой, а также с адаптером для подключения 6,3 мм.

Характеристики: