images
Audio-Technica ATR6550 микрофон конденсаторный для видеосъемки

Audio-Technica ATR6550 микрофон конденсаторный для видеосъемки

Audio-Technica
Артикул: NVF-2015

Audio-Technica ATR6550 – конденсаторный микрофон-пушка. Предназначен для использования с видеокамерами. Устройство имеет два режима работы: на малой/средней дистанции (normal), на большом расстоянии (tele). Имеет постоянно прикрепленный кабель с 1/8" (3,5 мм) и мини-разъем.

Описание

Микрофон имеет два режима работы: для записи звука при близком или среднем расстоянии до источника и при записи звука при далеком расстоянии. Устройство оборудовано кабелем (0,9 м) без возможности отсоединения, кабель заканчивается штепселем 3,5 мм.

Модель поставляется со всеми необходимыми аксессуарами: с держателем, креплением для камеры, ветрозащитой, батарейкой, а также с адаптером для подключения 6,3 мм.

Характеристики:

  • тип микрофона – конденсаторный
  • диаграмма направленности – normal (узконаправленный), tele (суперкардиоида)
  • диапазон частот –  7–18 000 Гц
  • штекер, мм – 3,5
  • адаптер, мм – 6,3
  • чувствительность – normal (-56 дБ), tele (-45 дБ)
  • сопротивление – normal (1000 Ом), tele (2200 Ом)
  • кабель, м – 1 м
  • вес, г – 113

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Lastolite LS2617 Strobo кit комплект аксессуаров для Ezybox
Арт. OLE-1355
Lastolite LS2617 Strobo кit комплект аксессуаров для Ezybox
Наличие
в наличии 4-10 шт

Lastolite LS2617 Strobo кit – комплект аксессуаров для Ezybox. Используется для получения различных световых эффектов. 

13 390 ₽
В корзину
Manfrotto MK190X3-3W1 штатив и 3D-головка для фотокамеры
Арт. OLE-1161
Manfrotto MK190X3-3W1 штатив и 3D-головка для фотокамеры
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto MK190X3-3W1 – комплект, который состоит из трехсекционного алюминиевого штатива и 3D-головы с быстросъемной площадкой. Предназначен для установки фото- и видеокамер весом до 7 кг. Максимальная высота – 170 см, вес – 2,8 кг.

52 490 ₽
В корзину
Manfrotto MVMXPROA4 монопод для видео
Manfrotto MVMXPROA4 монопод для видео
Manfrotto MVMXPROA4 монопод для видео
Арт. NVF-6864
Manfrotto MVMXPROA4 монопод для видео
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVMXPROA4 – четырехсекционный алюминиевый видеомонопод модификации XPRO. Рабочая высота, см – 68-192, максимальная нагрузка, кг – 8. Вес, кг – 1,2.

35 890 ₽
В корзину

Видео

Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
QZSD Q228 монопод с видеоголовой 160 см для средних и тяжелых камер. Обзор
Profoto B10
Profoto B10
5 идей для портретной фотографии от Brandon Woelfel
5 идей для портретной фотографии от Brandon Woelfel
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.