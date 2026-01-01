Audio-Technica ATR6550 микрофон конденсаторный для видеосъемки

Микрофон имеет два режима работы: для записи звука при близком или среднем расстоянии до источника и при записи звука при далеком расстоянии. Устройство оборудовано кабелем (0,9 м) без возможности отсоединения, кабель заканчивается штепселем 3,5 мм.
Модель поставляется со всеми необходимыми аксессуарами: с держателем, креплением для камеры, ветрозащитой, батарейкой, а также с адаптером для подключения 6,3 мм.
Характеристики:
- тип микрофона – конденсаторный
- диаграмма направленности – normal (узконаправленный), tele (суперкардиоида)
- диапазон частот – 7–18 000 Гц
- штекер, мм – 3,5
- адаптер, мм – 6,3
- чувствительность – normal (-56 дБ), tele (-45 дБ)
- сопротивление – normal (1000 Ом), tele (2200 Ом)
- кабель, м – 1 м
- вес, г – 113