Godox VD-Mic микрофон пушка накамерный

Описание

Микрофон обеспечивает улучшенное качество звука видеозаписей, снимаемых на DLSR-фотокамеры, видеокамеры, смартфоны, планшеты и другие видеозаписывающие устройства. Кардиоидный конденсаторный капсюль высокого качества улавливает звук перед микрофоном, подавляя шумы в других направлениях.

Прилагаемый съемный держатель-адаптер с антивибрационной системой Rycote предотвращает нежелательные вибрационные шумы, вызванные прикосновениями или колебанием камеры. Адаптер имеет стандартное крепление для установки в башмак камеры, а также штативное гнездо 1/4" для установки на риги или держатели.

В комплект с микрофоном входят два кабеля (TRS 3,5 мм и TRRS 3,5 мм) для подключения к цифровым фотокамерам, видеокамерам, рекордерам, смартфонам, планшетам и др. Кабели, скрученные в спираль, хорошо растягиваются, провода не путаются и удобны в использовании.

Характеристики: