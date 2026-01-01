images
images
images
images
images
images
Godox VD-Mic микрофон пушка накамерный
Godox VD-Mic микрофон пушка накамерный
Godox VD-Mic микрофон пушка накамерный
Godox VD-Mic микрофон пушка накамерный
Godox VD-Mic микрофон пушка накамерный
Godox VD-Mic микрофон пушка накамерный

Godox VD-Mic микрофон пушка накамерный

Godox
Артикул: DAN-7492

Микрофон пушка, накамерный Godox VD-Mic.

Конденсаторный направленный микрофон-пушка, имеет чувствительность -33дБ±2дБ (при 1 кГц). Корпус изготовлен из алюминия. Подключение к цифровым фотокамерам, видеокамерам, рекордерам, смартфонам, планшетам через кабели TRS 3,5 мм и TRRS 3,5 мм (в комплекте). В комплекте держатель-адаптер Rycote на башмак камеры с антивибрационной системой, меховая и поролоновая ветрозащиты. Длина - 80 мм, вес - 40 г.

Описание

Микрофон обеспечивает улучшенное качество звука видеозаписей, снимаемых на DLSR-фотокамеры, видеокамеры, смартфоны, планшеты и другие видеозаписывающие устройства. Кардиоидный конденсаторный капсюль высокого качества улавливает звук перед микрофоном, подавляя шумы в других направлениях.

Прилагаемый съемный держатель-адаптер с антивибрационной системой Rycote предотвращает нежелательные вибрационные шумы, вызванные прикосновениями или колебанием камеры. Адаптер имеет стандартное крепление для установки в башмак камеры, а также штативное гнездо 1/4" для установки на риги или держатели.

В комплект с микрофоном входят два кабеля (TRS 3,5 мм и TRRS 3,5 мм) для подключения к цифровым фотокамерам, видеокамерам, рекордерам, смартфонам, планшетам и др. Кабели, скрученные в спираль, хорошо растягиваются, провода не путаются и удобны в использовании.

Характеристики:  

  • тип - направленный микрофон-пушка
  • тип капсюля - конденсаторный 
  • гнездо - 3,5 мм TRS 
  • диаграмма направленности - кардиоидная
  • частотный диапазон - 100 Гц-20 кГц
  • чувствительность - -33 дБ относительно 1 В/Па ± 2 дБ при 1 кГц
  • соотношение сигнал/шум - 75 дБ
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • вес - 40 г

Комплектация

  • Микрофон Godox VD-Mic - 1 шт.
  • Держатель-адаптер на башмак камеры - 1 шт.
  • Поролоновая ветрозащита - 1 шт.
  • Меховая ветрозащита - 1 шт.
  • Кабель TRS 3.5мм - 1 шт.
  • Кабель TRRS 3.5мм - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
Освещение в стиле фильмов нуар. Часть 2. Пошаговая инструкция
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Портретная спортивная фотосъемка, как ступень к профессиональной фотографии
Александр Гальперин – мастер комбинированных съемок, сторонник простоты и ясности поэтического образа
Александр Гальперин – мастер комбинированных съемок, сторонник простоты и ясности поэтического образа
Уроки по видесъемке. Как выбрать объектив
Уроки по видесъемке. Как выбрать объектив
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.