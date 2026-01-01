Boya BY-M100D конденсаторный микрофон с поворотной головой на 180°

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
BOYA BY-M100D это миниатюрный микрофон, который идеально подходит для мобильного видеоконтента и повышения качества захвата звука на ваших устройствах iOS. Благодаря всенаправленному капсюлю с полярной диаграммой направленности, он захватывает каждый последний звук в диапазоне частот от 50 Гц до 18 кГц в диапазоне 360 градусов и передает их на ваши устройства iOS (такие как iPhone, iPad и iPod Touch) непосредственно через разъем Lightning, сертифицированный Apple MFI.
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