GreenBean GB-VM03 внешний стереофонический микрофон

Falcon Eyes В-015 – система установки фона.
Поставляется в комплекте из двух стоек и складной перекладины. Ширина системы составляет 384 см, максимальная высота 410 см. Конструкция разборная, укладывается в сумку для хранения и транспортировки.
GreenBean GB-VM03 – стереофонический конденсаторный направленный микрофон в алюминиевом корпусе. Чувствительность -38 дБ±2 дБ (при 1 кГц). Оснащен антивибрационной системой подвеса, аттенюатор, фильтр верхних частот.
Микрофон работает в плоскость X/Y. Качество звука, как в радиовещании. Фильтр верхних частот и аттенюатор могут отключаться при надобности. Модель имеет низкий уровень рабочих шумов. Крепление осуществляется на горячий башмак.
FST ET-462 Kit – комплект постоянного света.
Используется чаще всего для предметной и портретной фотографии, а также видеосъемки. Осветители не выделяют избыточного тепла, поэтому могут быть использовании при фотографировании объектов, которые боятся воздействия высоких температур. Специальные лампы, которые входят в комплект, при видеосъемке не создают мерцающего эффекта и выдерживают цветовую температуру в пределах 5500 К. Комплект предназначен для работы профессиональных фотографов и для любителей.
Fotokvant PEN-Black – легкостираемый карандаш для хлопушки черный, ширина рисуемой линии 2 мм.
Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность в течении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!
