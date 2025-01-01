images
-15 %
GreenBean GB-VM03 внешний стереофонический микрофон

GreenBean GB-VM03 внешний стереофонический микрофон

GreenBean
Артикул: NVF-2154

GreenBean GB-VM03 – стереофонический конденсаторный направленный микрофон в алюминиевом корпусе. Чувствительность -38 дБ±2 дБ (при 1 кГц). Оснащен антивибрационной системой подвеса, аттенюатор, фильтр верхних частот.

Описание

Микрофон работает в плоскость X/Y. Качество звука, как в радиовещании. Фильтр верхних частот и аттенюатор могут отключаться при надобности. Модель имеет низкий уровень рабочих шумов. Крепление осуществляется на горячий башмак.

Характеристики:

  • акустическое исполнение – измерение градиента давления
  • диаграмма направленности – суперкардиоида для каждого капсюля
  • диапазон частот – 40 Гц–20 кГц
  • отключаемый фильтр верхних частот (ФВЧ) – на 80 Гц–12 дБ/октаву
  • выходное сопротивление, Ом – 200
  • чувствительность – −38 дБ (12,6 мВ/Па) ± 2 дБ при 1 кГц
  • собственный шум – SPL = 20 дБ (A – взвешенный по IEC651)
  • динамический диапазон – SPL = 115 дБ (A – взвешенный по IEC651)
  • максимальное звуковое давление – SPL = 134 дБ (при 1 кГц и коэффициенте гармоник 1% в нагрузке 1 кОм)
  • соотношение сигнал/шум – SPL = 74 дБ (A – взвешенное по IEC651)
  • питание – 9 В (батарея типа 6F22 или 6LR61)
  • выходной разъем – TRS диам. 3,5 мм; правый канал – кольцо; левый канал – наконечник
  • вес, г – 288

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes B-015 система установки фона
Арт. VBR-452
Falcon Eyes B-015 система установки фона
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 2 ч

Falcon Eyes В-015 – система установки фона.

Поставляется в комплекте из двух стоек и складной перекладины. Ширина системы составляет 384 см, максимальная высота 410 см. Конструкция разборная, укладывается в сумку для хранения и транспортировки.

-15 %18 090 ₽
15 370 ₽
В корзину
FST ET-462 Kit комплект постоянного света
Арт. NVF-2914
FST ET-462 Kit комплект постоянного света
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

FST ET-462 Kit – комплект постоянного света.

Используется чаще всего для предметной и портретной фотографии, а также видеосъемки. Осветители не выделяют избыточного тепла, поэтому могут быть использовании при фотографировании объектов, которые боятся воздействия высоких температур. Специальные лампы, которые входят в комплект, при видеосъемке не создают мерцающего эффекта и выдерживают цветовую температуру в пределах 5500 К. Комплект предназначен для работы профессиональных фотографов и для любителей.

10 550 ₽
В корзину
-14 %
Fotokvant PEN-Black легкостираемый карандаш для хлопушки черный
Арт. NVF-6580
Fotokvant PEN-Black легкостираемый карандаш для хлопушки черный
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 2 ч

Fotokvant PEN-Black – легкостираемый карандаш для хлопушки черный, ширина рисуемой линии 2 мм.

Перед использованием необходимо встряхнуть, снять колпачок и нажимать пишущим наконечником на твердую поверхность в течении нескольких секунд, пока наконечник не заполнится чернилами. После использования плотно закрыть колпачок и хранить в горизонтальном положении. Беречь от огня!

-13.64 %180 ₽
150 ₽
В корзину

Видео

Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть I
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть I
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера