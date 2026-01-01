Boya BY-A7H конденсаторный микрофон для камеры

Описание

Оснащенный 6 мм кардиоидным конденсаторным капсюлем, микрофон наделен прекрасными характеристиками, которые обеспечивают высококачественную запись голоса и различных звуков. Прибор устанавливается на смартфон через разъемом TRRS. Не требует дополнительной настройки, работает по принципу подключай и записывай.

Благодаря своему дизайну с резиновой шиной положение микрофона всегда зафиксировано, что позволит избежать его случайного вращения во время видео или аудио съемки.

Поролоновая ветрозащита и чехол для переноски в комплекте.

Характеристики: