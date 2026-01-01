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Boya BY-A7H конденсаторный микрофон для камеры
Boya BY-A7H конденсаторный микрофон для камеры
Boya BY-A7H конденсаторный микрофон для камеры
Boya BY-A7H конденсаторный микрофон для камеры

Boya BY-A7H конденсаторный микрофон для камеры

Boya
Артикул: DAN-4520

Конденсаторный микрофон Boya BY-A7H.

Компактный качественный микрофон, который может использоваться со смартфонами работающими на базе iOS и Android. Микрофон имеет диапазон частот от 65 до 18000 Гц и чувствительность -30дБ +/-3дБ =1В/Па, 1кГц. Соотношение сигнал/шум - 75 дБ.  Разъемом - 3,5 мм TRRS.

Описание

Оснащенный 6 мм кардиоидным конденсаторным капсюлем, микрофон наделен прекрасными характеристиками, которые обеспечивают высококачественную запись голоса и различных звуков. Прибор устанавливается на смартфон через разъемом TRRS. Не требует дополнительной настройки, работает по принципу подключай и записывай.

Благодаря своему дизайну с резиновой шиной положение микрофона всегда зафиксировано, что позволит избежать его случайного вращения во время видео или аудио съемки.

Поролоновая ветрозащита и чехол для переноски в комплекте.

Характеристики:

  • совместимость - с устройствами iOS и Android
  • выходной импеданс - 1000 Ом или менее
  • диапазон частот - 65-18000 Гц
  • чувствительность - -30дБ +/-3дБ =1В/Па, 1кГц
  • соотношение сигнал/шум - 75 дБ
  • размер - 66,8х32х46 мм
  • вес - 20 г

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Наличие
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