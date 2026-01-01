Boya BY-A7H конденсаторный микрофон для камеры

Оснащенный 6 мм кардиоидным конденсаторным капсюлем, микрофон наделен прекрасными характеристиками, которые обеспечивают высококачественную запись голоса и различных звуков. Прибор устанавливается на смартфон через разъемом TRRS. Не требует дополнительной настройки, работает по принципу подключай и записывай.
Благодаря своему дизайну с резиновой шиной положение микрофона всегда зафиксировано, что позволит избежать его случайного вращения во время видео или аудио съемки.
Поролоновая ветрозащита и чехол для переноски в комплекте.
Характеристики:
- совместимость - с устройствами iOS и Android
- выходной импеданс - 1000 Ом или менее
- диапазон частот - 65-18000 Гц
- чувствительность - -30дБ +/-3дБ =1В/Па, 1кГц
- соотношение сигнал/шум - 75 дБ
- размер - 66,8х32х46 мм
- вес - 20 г