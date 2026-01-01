Saramonic SR-ULM7 петличный USB микрофон на клипсе

Характеристики:
- направленность - всенаправленный
- частотный диапазон - 30 Гц - 18 кГц
- соотношение сигнал/шум - 78 дБ
- чувствительность - -30 дБ +/-3 дБ / 0дБ=1В/Па, 1кГц
- подключение - USB (plug-and-play для Windows и Mac)
- длина кабеля - 6 м
Москва
Малая Семеновская 3с6
Петличный USB микрофон на клипсе Saramonic SR-ULM7.
Высококачественный конденсаторный микрофон для компьютера. Не требует установки дополнительного програмного обеспечения. Может использоваться для захвата аудио, подкастов, видео и других речевых или вещательных приложений. Микрофон USB позволяет записывать четкое и чистое аудио с минимальными усилиями. Просто подключите его к компьютеру или другому USB-устройству и начните запись.
Характеристики:
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