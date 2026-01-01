Saramonic SR-ULM7 петличный USB микрофон на клипсе

Артикул: DAN-2654

Петличный USB микрофон на клипсе Saramonic SR-ULM7.

Высококачественный конденсаторный микрофон для компьютера. Не требует установки дополнительного програмного обеспечения. Может использоваться для захвата аудио, подкастов, видео и других речевых или вещательных приложений. Микрофон USB позволяет записывать четкое и чистое аудио с минимальными усилиями. Просто подключите его к компьютеру или другому USB-устройству и начните запись.