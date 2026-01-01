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Saramonic SR-ULM7 петличный USB микрофон на клипсе
Saramonic SR-ULM7 петличный USB микрофон на клипсе

Saramonic SR-ULM7 петличный USB микрофон на клипсе

Saramonic
Артикул: DAN-2654

Петличный USB микрофон на клипсе Saramonic SR-ULM7.

Высококачественный конденсаторный микрофон для компьютера. Не требует установки дополнительного програмного обеспечения. Может использоваться для захвата аудио, подкастов, видео и других речевых или вещательных приложений. Микрофон USB позволяет записывать четкое и чистое аудио с минимальными усилиями. Просто подключите его к компьютеру или другому USB-устройству и начните запись. 

Описание

Характеристики:

  • направленность - всенаправленный
  • частотный диапазон - 30 Гц - 18 кГц
  • соотношение сигнал/шум - 78 дБ
  • чувствительность - -30 дБ +/-3 дБ / 0дБ=1В/Па, 1кГц
  • подключение - USB (plug-and-play для Windows и Mac)
  • длина кабеля - 6 м

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