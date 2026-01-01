Saramonic SmartMic+ микрофон для смартфонов

Артикул: DAN-2657

Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic+.

Легкий компактный кардиоидный микрофон с выходом TRRS для смартфонов с разъемом 3,5 мм. Имеет надежный механизм крепления к смартфону. Диапазон частот от 75 Гц до 20 КГц, чувствительность -35±3 дБ (0 дБ=1 В/Па) при 1 КГц, соотношение сигнал/шум 75 дБ. Оборудован разъемом для наушников 3,5 мм.