Saramonic SmartMic+ Di микрофон для смартфонов

Характеристики:
- направленность - направленный
- частотный диапазон - 75 Гц - 20 кГц
- соотношение сигнал/шум - 75 дБ
- чувствительность - -35 дБ +/-3 дБ / 0дБ=1В/Па, 1кГц
Москва
Малая Семеновская 3с6
Микрофон для смартфона Saramonic SmartMic+Di.
Легкий микрофон для смартфона с разъемом Lightning. Имеет надежный механизм крепления и разъем для наушников 3,5мм. Сертифицирован Apple.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter