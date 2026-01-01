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Saramonic SmartMic+ Di микрофон для смартфонов

Saramonic SmartMic+ Di микрофон для смартфонов

Saramonic
Артикул: DAN-2655

Микрофон для смартфона Saramonic SmartMic+Di.

Легкий микрофон для смартфона с разъемом Lightning. Имеет надежный механизм крепления и разъем для наушников 3,5мм. Сертифицирован Apple.

Описание

Характеристики:

  • направленность - направленный
  • частотный диапазон - 75 Гц - 20 кГц
  • соотношение сигнал/шум - 75 дБ
  • чувствительность - -35 дБ +/-3 дБ / 0дБ=1В/Па, 1кГц

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