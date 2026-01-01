Raylab RecMic SH LavMic петличный микрофон 6 м

Артикул: DAN-7759

Микрофон Raylab SH LavMic - петличный микрофон конденсаторного типа для качественной звукозаписи. Его всенаправленная капсула позволит осуществлять запись звука, идущего со всех сторон. Его частотная характеристика идеально оптимизирована для звука человеческого голоса, что особенно важно для блогеров, идеально подойдёт для записи звука через фото- и видеокамеры, компьютеры, планшеты или смартфоны.Отлично работает с приложениями для аудиозаписи для iOS и Android.