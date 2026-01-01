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Raylab RecMic SH LavMic петличный микрофон 6 м
Raylab RecMic SH LavMic петличный микрофон 6 м
Raylab RecMic SH LavMic петличный микрофон 6 м

Raylab RecMic SH LavMic петличный микрофон 6 м

Raylab
Артикул: DAN-7759

Микрофон Raylab SH LavMic - петличный микрофон конденсаторного типа для качественной звукозаписи. Его всенаправленная капсула позволит осуществлять запись звука, идущего со всех сторон. Его частотная характеристика идеально оптимизирована для звука человеческого голоса, что особенно важно для блогеров, идеально подойдёт для записи звука через фото- и видеокамеры, компьютеры, планшеты или смартфоны.Отлично работает с приложениями для аудиозаписи для iOS и Android.

Описание

Характеристики:

  • Чувствительность, дБ - 47 дБ
  • Цвет — черный
  • Разъемы - 3.5 мм
  • Длина кабеля,м. -6
  • Вес гр.-80

Комплектация

  • Двойной петличный микрофон с 6м. шнуром- 1 шт.
  • Сумочка для переноски и хранения — 1шт.
  • Ветрозащита — 1 шт
  • Ветрозащита типа «хомяк» — 1 шт
  • Металлическая клипса — 1 шт.
  • Кабель-переходник для смартфона, планшета (с 3 pin на 4 pin jack ) -1 шт
  • Фирменная упаковка - 1шт

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Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.

2 930 ₽
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