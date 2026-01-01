Raylab RecMic SH LavMic петличный микрофон 6 м

Характеристики:
- Чувствительность, дБ - 47 дБ
- Цвет — черный
- Разъемы - 3.5 мм
- Длина кабеля,м. -6
- Вес гр.-80
Москва
Малая Семеновская 3с6
Микрофон Raylab SH LavMic - петличный микрофон конденсаторного типа для качественной звукозаписи. Его всенаправленная капсула позволит осуществлять запись звука, идущего со всех сторон. Его частотная характеристика идеально оптимизирована для звука человеческого голоса, что особенно важно для блогеров, идеально подойдёт для записи звука через фото- и видеокамеры, компьютеры, планшеты или смартфоны.Отлично работает с приложениями для аудиозаписи для iOS и Android.
Характеристики:
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Fotokvant RAC-BR KIT – комплект зажимов под рулоны бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонную трубу.
Могут быть установлены на кронштейн для крепления фона на стену или потолок. Комплект рассчитан на крепление одного фона на стену или потолок. Длина крюка - 13 см.