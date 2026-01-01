Hollyland LARK MAX микрофон петличный черный

Характеристики:
- Совместимость Hollyland LARK MAX
- Диаграмма направленности - всенаправленная
- Запись звука - моно
- Подключение mini Jack 3.5 мм TRS
- Длина кабеля 1,2 м
- Вес 30 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Петличный всенаправленный микрофон на прищепке разработан специально для работы с радиосистемой LARK MAX. Длина кабеля 1,2 м. В комплекте ветровая защита.
Характеристики:
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