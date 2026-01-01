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Hollyland LARK MAX микрофон петличный черный

Hollyland LARK MAX микрофон петличный черный

Hollyland
Артикул: OLE-2861

Петличный всенаправленный микрофон на прищепке разработан специально для работы с радиосистемой LARK MAX. Длина кабеля 1,2 м. В комплекте ветровая защита.

Описание

Характеристики:

  • Совместимость Hollyland LARK MAX
  • Диаграмма направленности - всенаправленная
  • Запись звука - моно
  • Подключение mini Jack 3.5 мм TRS
  • Длина кабеля 1,2 м
  • Вес 30 г

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