Hollyland — профессиональные беспроводные решения для видео- и аудиосвязи
Hollyland — ведущий производитель беспроводных систем для видеопроизводства, трансляций и кинематографа.Оборудование бренда выбирают профессионалы по всему миру за стабильность сигнала, низкую задержку и превосходное качество передачи.
В нашем каталоге представлены ключевые решения Hollyland для съемочных групп, видеографов и продакшн-студий:
- Беспроводные видеосендеры (видеопередатчики): Обеспечивают передачу видео высокого разрешения на расстоянии до нескольких сотен метров с минимальной задержкой (Low Latency). Идеальны для мониторинга на площадке, работы с операторским краном или стабилизатором (модели Pyro H, Syscom 421S).
- Беспроводные радиосистемы (лазерные микрофоны): Компактные системы для записи чистого звука на камеру, смартфон или рекордер. Модель LARK MAX 2 отличается 32-битной записью, встроенной памятью 8 ГБ и технологией шумоподавления.
- Интерком-системы (гарнитуры для связи): Переговорные системы для команды на съемочной площадке. Solidcom C1 Pro обеспечивает четкую связь на расстоянии до 330 метров с активным шумоподавлением.
Ключевые особенности техники Hollyland:
- Стабильность: используют частотный диапазон (2.4 ГГц/5 ГГц) с адаптивным скачкообразным переключением частот.
- Низкая задержка: режим Low Latency (до 0.1 с) для синхронного мониторинга.
- Дальность: устойчивая передача на расстоянии до 150-300 метров (и более в зависимости от модели).
- Автономность: работа от встроенных аккумуляторов до 2-6 часов.
