Boya BY-M40D профессиональный петличный микрофон

Микрофон требует фантомное питание 48 В. Модель может использоваться для высококачественной записи звука, она обеспечивает хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.
Характеристики:
- тип акустики - электретный конденсаторный
- диаграмма направленности - всенаправленный
- частотный диапазон - 35 Гц - 18 КГц +/- 3 дБ
- чувствительность - -38 дБ +/- 3 дБ/0 дБ = 1В/Па, 1 КГц
- соотношение сигнал/шум - 78 дБ
- выходное сопротивление - 200 Ом
- максимальное звуковое давление - 120 дБ
- питание - фантомное, 48 В