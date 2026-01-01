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Boya BY-M40D профессиональный петличный микрофон
Boya BY-M40D профессиональный петличный микрофон
Boya BY-M40D профессиональный петличный микрофон
Boya BY-M40D профессиональный петличный микрофон

Boya BY-M40D профессиональный петличный микрофон

Boya
Артикул: DAN-3031

Профессиональный петличный микрофон Boya BY-M40D.

Петличный всенаправленный микрофон с интерфейсом XLR 3-pin для записи на профессиональное оборудование (микшеры, рекордеры)

Описание

Микрофон требует фантомное питание 48 В. Модель может использоваться для высококачественной записи звука, она обеспечивает хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.

Характеристики:

  • тип акустики - электретный конденсаторный
  • диаграмма направленности - всенаправленный
  • частотный диапазон - 35 Гц - 18 КГц +/- 3 дБ
  • чувствительность - -38 дБ +/- 3 дБ/0 дБ = 1В/Па, 1 КГц
  • соотношение сигнал/шум - 78 дБ
  • выходное сопротивление - 200 Ом
  • максимальное звуковое давление - 120 дБ
  • питание - фантомное, 48 В

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Наличие
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