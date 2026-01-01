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Boya BY-M1 KIT комплект петличного микрофона и пульта д/у для смартфона
Boya BY-M1 KIT комплект петличного микрофона и пульта д/у для смартфона
Boya BY-M1 KIT комплект петличного микрофона и пульта д/у для смартфона
Boya BY-M1 KIT комплект петличного микрофона и пульта д/у для смартфона

Boya BY-M1 KIT комплект петличного микрофона и пульта д/у для смартфона

Boya
Артикул: DAN-8733

Всенаправленный петличный микрофон BOYA BY-М1 идеально подходит для видеокамер, смартфонов, DSLR, аудио рекордеров, ПК и т.д. петличный микрофон оснащен пикап шаблоном Omni, для полного охвата 360 градусов.

6 - метровый кабель с мини-джек 3,5 мм 4-полюсной золотой вилкой, может подключаться непосредственно к смартфонам, большинству из камер. Крепится на лацкане , LR44 аккумулятор, поролоновая ветрозащита.

На задней стороне упаковки обозначены все основные характеристики микрофона. Голограмма в нижнем левом углу свидетельствует о том, что это оригинальная продукция компании Boya.

Переключатель на миркрофонном модуле, позволяет переключать микрофон в режимы "Камера" и "Смартфон".

Описание

С большинством моделей современных телефонов, микрофон работает без установки дополнительного программного обеспечения, но некоторые модели смартфонов, как например iPhone 6 европейской или американской сборки – требуют установки дополнительных программ. У микрофона Boya BY-M1 имеется стандартный штекер Jack 3.5 мм с позолченными контактами, который подходит практически к любой аудио и видео технике, а так же ко всем современным смартфонам.
В комплекте поставки так же имеется переходник, который позволяет подключить микрофон Boya к устройствам имеющим разъём 6.3 мм.
Кабель длиною 6 метров очень удобен и практичен, потому что позволяет оператору отойти на достаточное расстояние от объекта съёмки.
Небольшая, но надежная прищепка позволит легко и быстро закрепить микрофон на одежде и при этом останется практический незаметной.
Поролоновая защита призвана защитить микрофон от лишних шумов и искажений, а так же защитить головку микрофона от пыли и влаги.

Характеристики:

  • Тип - электретный конденсаторный
  • Диаграмма направленности - всенаправленная
  • Диапазон частот - 65Гц - 18кГц
  • Чувствительность -  - 30дБ + / - 3дБ / 0дБ = 1V/Pa , 1кГц
  • Соотношение шум-сигнал - > 74дБ
  • Входное сопротивление - 1кОм
  • Питание - элементы LR44 (1шт.)
  • Подключение - стандартный 3,5мм разъем
  • Габариты - 18 / 8,3 /8,3мм
  • Длина шнура - 6,0м
  • Вес микрофона - 2,5гр
  • Вес модуля питания - 18гр

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