Boya BY-M1 KIT комплект петличного микрофона и пульта д/у для смартфона

Артикул: DAN-8733

Всенаправленный петличный микрофон BOYA BY-М1 идеально подходит для видеокамер, смартфонов, DSLR, аудио рекордеров, ПК и т.д. петличный микрофон оснащен пикап шаблоном Omni, для полного охвата 360 градусов.

6 - метровый кабель с мини-джек 3,5 мм 4-полюсной золотой вилкой, может подключаться непосредственно к смартфонам, большинству из камер. Крепится на лацкане , LR44 аккумулятор, поролоновая ветрозащита.

На задней стороне упаковки обозначены все основные характеристики микрофона. Голограмма в нижнем левом углу свидетельствует о том, что это оригинальная продукция компании Boya.

Переключатель на миркрофонном модуле, позволяет переключать микрофон в режимы "Камера" и "Смартфон".