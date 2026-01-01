Boya BY-M1 KIT комплект петличного микрофона и пульта д/у для смартфона

С большинством моделей современных телефонов, микрофон работает без установки дополнительного программного обеспечения, но некоторые модели смартфонов, как например iPhone 6 европейской или американской сборки – требуют установки дополнительных программ. У микрофона Boya BY-M1 имеется стандартный штекер Jack 3.5 мм с позолченными контактами, который подходит практически к любой аудио и видео технике, а так же ко всем современным смартфонам.
В комплекте поставки так же имеется переходник, который позволяет подключить микрофон Boya к устройствам имеющим разъём 6.3 мм.
Кабель длиною 6 метров очень удобен и практичен, потому что позволяет оператору отойти на достаточное расстояние от объекта съёмки.
Небольшая, но надежная прищепка позволит легко и быстро закрепить микрофон на одежде и при этом останется практический незаметной.
Поролоновая защита призвана защитить микрофон от лишних шумов и искажений, а так же защитить головку микрофона от пыли и влаги.
Характеристики:
- Тип - электретный конденсаторный
- Диаграмма направленности - всенаправленная
- Диапазон частот - 65Гц - 18кГц
- Чувствительность - - 30дБ + / - 3дБ / 0дБ = 1V/Pa , 1кГц
- Соотношение шум-сигнал - > 74дБ
- Входное сопротивление - 1кОм
- Питание - элементы LR44 (1шт.)
- Подключение - стандартный 3,5мм разъем
- Габариты - 18 / 8,3 /8,3мм
- Длина шнура - 6,0м
- Вес микрофона - 2,5гр
- Вес модуля питания - 18гр