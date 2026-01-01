Boya BY-LM400 двойной петличный конденсаторный микрофон для смартфона

Легкая и компактная модель с надежной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофоны практически везде, от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля.
Тонкий и гибкий шнур микрофона имеет длину 4 м, что делает удобным его использование для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях. Идеально подходит для записи интервью.
Характеристики:
- преобразователь - электретный конденсатор
- полярный шаблон - всенаправленный
- диапазон частот - 35 Гц ~ 18 кГц
- сигнал/шум - 74 дБ
- чувствительность SPL - -30 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
- разъем - 3,5 мм, подключение TRS
- вес - 50 г
- длина кабеля - 4 м