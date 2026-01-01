images
images
images
Boya BY-LM400 двойной петличный конденсаторный микрофон для смартфона
Boya BY-LM400 двойной петличный конденсаторный микрофон для смартфона
Boya BY-LM400 двойной петличный конденсаторный микрофон для смартфона

Boya BY-LM400 двойной петличный конденсаторный микрофон для смартфона

Boya
Артикул: NVF-9898

Boya BY-LM400 - двойной петличный конденсаторный микрофон для смартфона.

Модель может использоваться для высококачественной записи звука на  iPhone, Ipad и большинство Android устройств. 

Внимание! Для использования с DSLR камерами, видеокамерами, ПК и т.п. требуется переходник (покупается отдельно).

Описание

Легкая и компактная модель с надежной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофоны практически везде, от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля. 

Тонкий и гибкий шнур микрофона имеет длину 4 м, что делает удобным его использование для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях. Идеально подходит для записи интервью.

Характеристики:

  • преобразователь - электретный конденсатор
  • полярный шаблон - всенаправленный
  • диапазон частот - 35 Гц ~ 18 кГц
  • сигнал/шум - 74 дБ
  • чувствительность SPL - -30 дБ +/- 3 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
  • разъем - 3,5 мм, подключение TRS
  • вес - 50 г
  • длина кабеля - 4 м

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

GreenBean Field фон тканевый хромакей двухсторонний сине-зеленый 240х500 см
Арт. NVF-1995
GreenBean Field фон тканевый хромакей двухсторонний сине-зеленый 240х500 см
Наличие
более 10 шт

GreenBean Field – тканевый фон двухсторонний хромакей зеленого/синего цвета.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Стойки в комплект не входят, их необходимо приобрести отдельно.

6 450 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
Арт. NVF-3013
Fotokvant FLH-06-IR винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма железный
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 10 ч

Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах. Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.

-10 %220 ₽
190 ₽
В корзину
Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер
Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер
Арт. NVF-9902
Boya BY-M1DM двойной петличный универсальный микрофон со стереоразъемом для смартфонов, DSLR камер
Наличие
в наличии 1-3 шт

Boya BY-M1DM - двойной петличный универсальный микрофон со стерео разъемом для смартфонов, DSLR камер.

Модель имеет широкий диапазон совместимости. Подходит для смартфонов, видеокамер, звукозаписывающих устройств, планшетов и других аудио/видеозаписывающих устройств, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.


2 490 ₽
В корзину

Видео

Арнольд Ньюман
Арнольд Ньюман
Ли Миллер: модная модель, военный фотокорреспондент, известный кулинар
Ли Миллер: модная модель, военный фотокорреспондент, известный кулинар
Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон Пушка
Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон Пушка
5 простых локаций для фотосъемки
5 простых локаций для фотосъемки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.