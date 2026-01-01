Boya BY-LM400 двойной петличный конденсаторный микрофон для смартфона

Описание

Легкая и компактная модель с надежной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофоны практически везде, от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля.

Тонкий и гибкий шнур микрофона имеет длину 4 м, что делает удобным его использование для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях. Идеально подходит для записи интервью.

Характеристики: