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Boya BY-LM20 всенаправленный конденсаторный микрофон
Boya BY-LM20 всенаправленный конденсаторный микрофон
Boya BY-LM20 всенаправленный конденсаторный микрофон
Boya BY-LM20 всенаправленный конденсаторный микрофон

Boya BY-LM20 всенаправленный конденсаторный микрофон

Boya
Артикул: NVF-8147

Boya BY-LM20 – конденсаторный всенаправленный микрофон-петличка.

Модель может использоваться для высококачественной записи звука как на цифровые рекордеры, так и на видео и DSLR-камеры, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.

Описание

BOYA BY-LM20 – легкая и компактная модель с надежной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофон практически везде, от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля. 

Важной особенностью микрофона является возможность использования совместно с популярной экшен-камерой GoPro, как внешний микрофон. Тонкий и гибкий шнур микрофона имеет длину 120 см, что делает удобным его использование для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях. 

Комплектация

  • Крепление на одежду.
  • Адаптер для GoPro jack 3,5 мм - Mini USB.
  • Ветрозащита из поролона батарея.

Внимание! Комплектация Boya BY-LM20 зависит от конкретной поставки и может меняться поставщиком без предварительного уведомления. Рекомендуем уточнять комплектацию при заказе у менеджера.

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