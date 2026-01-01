Boya BY-LM20 всенаправленный конденсаторный микрофон

Описание

BOYA BY-LM20 – легкая и компактная модель с надежной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофон практически везде, от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля.

Важной особенностью микрофона является возможность использования совместно с популярной экшен-камерой GoPro, как внешний микрофон. Тонкий и гибкий шнур микрофона имеет длину 120 см, что делает удобным его использование для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях.