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Boya BY-DM100 кардиоидный микрофон
Boya BY-DM100 кардиоидный микрофон
Boya BY-DM100 кардиоидный микрофон
Boya BY-DM100 кардиоидный микрофон
Boya BY-DM100 кардиоидный микрофон
Boya BY-DM100 кардиоидный микрофон

Boya BY-DM100 кардиоидный микрофон

Boya
Артикул: DAN-3441

Кардиоидный микрофон Boya BY-DM100.

Компактный качественный микрофон, который может использоваться со смартфонами работающими на базе Android. Микрофон имеет диапазон частот от 20 до 20000 Гц и чувствительность -38 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, на 1 кГц). Соотношение сигнал/шум - 80 дБ.



Описание

Микрофон наделен прекрасными характеристиками, которые обеспечивают высококачественную запись голоса и различных звуков. Прибор устанавливается на смартфон через разъемом USB C. Не требует дополнительной настройки, работает по принципу подключай и записывай.

Две микрофонные капсулы создают отличную стереофоническую запись.

В комплекте поролоновая и меховая ветрозащиты и сумка для переноски и хранения.

Характеристики:

  • совместимость - с устройствами Android
  • преобразователь - 24 бит / 96 кГц
  • диапазон частот - 20-20000 Гц
  • чувствительность - -38 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, на 1 кГц)
  • соотношение сигнал/шум - 80 дБ


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