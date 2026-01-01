Boya BY-DM100 кардиоидный микрофон

Описание

Микрофон наделен прекрасными характеристиками, которые обеспечивают высококачественную запись голоса и различных звуков. Прибор устанавливается на смартфон через разъемом USB C. Не требует дополнительной настройки, работает по принципу подключай и записывай.

Две микрофонные капсулы создают отличную стереофоническую запись.

В комплекте поролоновая и меховая ветрозащиты и сумка для переноски и хранения.

Характеристики:

совместимость - с устройствами Android



преобразователь - 24 бит / 96 кГц



диапазон частот - 20-20000 Гц



чувствительность - -38 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1В/Па, на 1 кГц)



соотношение сигнал/шум - 80 дБ



