ZEP TY091 Montreaux деревянная фоторамка-галерея на 10 фотографий 10x15

Арт. OLE-2913

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Телескоп собран по схеме ньютоновского рефлектора, все элементы сделаны из стекла и дополнены многослойным просветялющим покрытием. Оптика создает четкое изображение, собирает достаточно света для основных астрономических наблюдений, нивелирует аберрации. Азимутальная монтировка имеет микровинт на вертикальной оси, который позволяет добиться максимально плавного и точного наведения на выбранный объект. В комплекте линза Барлоу 2х. Максимальное увеличение 152 крат. Диаметр главного зеркала - 76 мм. Высота треноги до 1,25 м. В комплекте книга знаний «Космос. Непустая пустота».