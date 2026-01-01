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ZEP TY091 Montreaux деревянная фоторамка-галерея на 10 фотографий 10x15

ZEP TY091 Montreaux деревянная фоторамка-галерея на 10 фотографий 10x15

ZEP
Артикул: DAN-9880

Фоторамка-галерея  ZEP Montreaux выполнена из дерева. Состоит из горизонтальных и вертикальных рамок коричневого, бежевого и белого цветов. Формат:10x10x15 (56x47). Размещение: настенное. Упаковка - картонный лоток.

Описание

ZEP TY091 Montreaux деревянная фоторамка-галерея на 10 фотографий 10x15

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