ZEP TY091 Montreaux деревянная фоторамка-галерея на 10 фотографий 10x15

Фотоальбом Walther ME-111-H Fun на 300 фото 10x15 кремовый.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - кремовый.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фоторамка-галерея ZEP Montreaux выполнена из дерева. Состоит из горизонтальных и вертикальных рамок коричневого, бежевого и белого цветов. Формат:10x10x15 (56x47). Размещение: настенное. Упаковка - картонный лоток.
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Фотоальбом Walther ME-111-H Fun на 300 фото 10x15 кремовый.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - кремовый.
Телескоп собран по схеме ньютоновского рефлектора, все элементы сделаны из стекла и дополнены многослойным просветялющим покрытием. Оптика создает четкое изображение, собирает достаточно света для основных астрономических наблюдений, нивелирует аберрации. Азимутальная монтировка имеет микровинт на вертикальной оси, который позволяет добиться максимально плавного и точного наведения на выбранный объект. В комплекте линза Барлоу 2х. Максимальное увеличение 152 крат. Диаметр главного зеркала - 76 мм. Высота треноги до 1,25 м. В комплекте книга знаний «Космос. Непустая пустота».
Walther ME-111-K Fun - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - изумрудный.