Walther ME-111-H Fun фотоальбом на 300 фото 10x15 кремовый

Walther ME-111-K Fun - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - изумрудный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом Walther ME-111-H Fun на 300 фото 10x15 кремовый.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - кремовый.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Walther ME-111-K Fun - фотоальбом на 300 фотокарточек размером 10x15 см.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 300 отпечатков размером 10x15 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
Цвет обложки - изумрудный.
Фоторамка-галерея ZEP Montreaux выполнена из дерева. Состоит из горизонтальных и вертикальных рамок коричневого, бежевого и белого цветов. Формат:10x10x15 (56x47). Размещение: настенное. Упаковка - картонный лоток.