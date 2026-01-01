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ZEP NC946 Milton деревянная фоторамка-галерея на 4 фотографии 10x15
ZEP NC946 Milton деревянная фоторамка-галерея на 4 фотографии 10x15

ZEP NC946 Milton деревянная фоторамка-галерея на 4 фотографии 10x15

ZEP
Артикул: DAN-9881

Фоторамка-галерея ZEP  Melville выполнена из дерева. Состоит из рамок  белого, серо-коричневого и серого цветов, расположенных на разных уровнях в белом контуре. Формат:  4x10x15 (33x33).Без общего задника. Размещение: настенное. Упаковка - коробка.

Описание

ZEP NC946 Milton деревянная фоторамка-галерея на 4 фотографии 10x15

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