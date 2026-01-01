ZEP NC946 Milton деревянная фоторамка-галерея на 4 фотографии 10x15

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Малая Семеновская 3с6
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Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фоторамка-галерея ZEP Melville выполнена из дерева. Состоит из рамок белого, серо-коричневого и серого цветов, расположенных на разных уровнях в белом контуре. Формат: 4x10x15 (33x33).Без общего задника. Размещение: настенное. Упаковка - коробка.
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