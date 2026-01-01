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ZEP LF3846 Botte деревянно-металлическая фоторамка коричнево-черная в форме бутылки 10x15 (17x27)
ZEP LF3846 Botte деревянно-металлическая фоторамка коричнево-черная в форме бутылки 10x15 (17x27)
ZEP LF3846 Botte деревянно-металлическая фоторамка коричнево-черная в форме бутылки 10x15 (17x27)

ZEP LF3846 Botte деревянно-металлическая фоторамка коричнево-черная в форме бутылки 10x15 (17x27)

ZEP
Артикул: DAN-9852

Фоторамка  ZEP Botte  выполнена из черного металла в форме бутыли с деревянным основанием коричневого цвета. Для крепления фотографии используется зажим. Настольная.Упаковано в лоток с прозрачным верхом. Оригинальная идея подарка.

Описание

ZEP LF3846 Botte деревянно-металлическая фоторамка коричнево-черная в форме бутылки 10x15 (17x27)

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