ZEP LF3846 Botte деревянно-металлическая фоторамка коричнево-черная в форме бутылки 10x15 (17x27)

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фоторамка ZEP Botte выполнена из черного металла в форме бутыли с деревянным основанием коричневого цвета. Для крепления фотографии используется зажим. Настольная.Упаковано в лоток с прозрачным верхом. Оригинальная идея подарка.
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