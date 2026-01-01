WALTHER KV030J 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик бронзовая

Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 20x30
- материал - пластик
- цвет - бронзовый
Москва
Малая Семеновская 3с6
Узкопрофильная фоторамка бронзового цвета Walther KV030J из пластика для фотографии размером 20x30 см. Имеется крепкая и плотная подложка, поворотные зажимы, есть возможность использования рамки без крепления.Тонкое прозрачное стекло фиксирует снимок и защищает его от повреждений и пыли.
Рамка Walther KV030J 20x30 N.Lifestyle пластик бронзовая подходит для фото разных жанров.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Небольшая широкая фоторамка под золото WALTHER KV015G для фото 10x15 см изготовлена из качественного пластика. С внутренней стороны имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить рамку. С внешней стороны размещено защитное стекло. Рамка WALTHER KV015G не имеет лишних элементов дизайна. Это эффектное и сдержанное украшение для любого интерьера.
Фоторамка WALTHER KV030G изготовлена из пластика золотого цвета и подойдет для фото 20х30 см любой ориентации. Имеется крепление на стену и устойчивая подставка для размещения на горизонтальной поверхности. Стекло идеально прозрачное, без примесей, не искажает и не приглушает цвета.Рамка WALTHER KV030G подойдет для небольшого презента к празднику.