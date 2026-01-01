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WALTHER KV030J 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик бронзовая

WALTHER KV030J 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик бронзовая

Walther
Артикул: MTG-0031

Узкопрофильная фоторамка бронзового цвета Walther KV030J из пластика для фотографии размером 20x30 см. Имеется крепкая и плотная подложка, поворотные зажимы, есть возможность использования рамки без крепления.Тонкое прозрачное стекло фиксирует снимок и защищает его от повреждений и пыли.

Рамка Walther KV030J 20x30 N.Lifestyle пластик бронзовая подходит для фото разных жанров.

Описание


Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 20x30
  • материал - пластик
  • цвет - бронзовый

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