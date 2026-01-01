WALTHER KV030J 20x30 фоторамка N.Lifestyle пластик бронзовая

Арт. MTG-0029

Фоторамка WALTHER KV030G изготовлена из пластика золотого цвета и подойдет для фото 20х30 см любой ориентации. Имеется крепление на стену и устойчивая подставка для размещения на горизонтальной поверхности. Стекло идеально прозрачное, без примесей, не искажает и не приглушает цвета.Рамка WALTHER KV030G подойдет для небольшого презента к празднику.