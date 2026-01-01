WALTHER KV015G фоторамка 10x15 N.Lifestyle пластик золотая

Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 10x15
- материал - пластик
- цвет – золотая
Москва
Малая Семеновская 3с6
Небольшая широкая фоторамка под золото WALTHER KV015G для фото 10x15 см изготовлена из качественного пластика. С внутренней стороны имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить рамку. С внешней стороны размещено защитное стекло. Рамка WALTHER KV015G не имеет лишних элементов дизайна. Это эффектное и сдержанное украшение для любого интерьера.
Характеристики:
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Узкопрофильная фоторамка бронзового цвета Walther KV030J из пластика для фотографии размером 20x30 см. Имеется крепкая и плотная подложка, поворотные зажимы, есть возможность использования рамки без крепления.Тонкое прозрачное стекло фиксирует снимок и защищает его от повреждений и пыли.
Рамка Walther KV030J 20x30 N.Lifestyle пластик бронзовая подходит для фото разных жанров.
Фоторамка WALTHER KV030G изготовлена из пластика золотого цвета и подойдет для фото 20х30 см любой ориентации. Имеется крепление на стену и устойчивая подставка для размещения на горизонтальной поверхности. Стекло идеально прозрачное, без примесей, не искажает и не приглушает цвета.Рамка WALTHER KV030G подойдет для небольшого презента к празднику.
Деревянная фоторамка серого цвета WALTHER HO520D с белым паспарту из прочного картона под размер снимка 15х20 см. Имеет надежную фиксацию фото, прозрачное стекло, защищающее снимок от повреждений. Может устанавливаться на стол. Для размещения на стене на тыльной стороне рамки имеются подвижные железные крепления. Рамка подходит для портретных и семейных фото.