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WALTHER KV015G фоторамка 10x15 N.Lifestyle пластик золотая

WALTHER KV015G фоторамка 10x15 N.Lifestyle пластик золотая

Walther
Артикул: MTG-0019

Небольшая широкая фоторамка под золото WALTHER KV015G для фото 10x15 см изготовлена из качественного пластика. С внутренней стороны имеется твердый картон и держатель, чтобы повесить рамку. С внешней стороны размещено защитное стекло. Рамка WALTHER KV015G не имеет лишних элементов дизайна. Это эффектное и сдержанное украшение для любого интерьера.

Описание

Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 10x15
  • материал - пластик
  • цвет – золотая

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