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WALTHER CR520W фоторамка 15x20 Barock дерево белая

WALTHER CR520W фоторамка 15x20 Barock дерево белая

Walther
Артикул: MTG-0009

Фоторамка WALTHER CR520W 15x20 Barock дерево белая для фото размером 15x20 см. Изготовлена из резных деревянных деталей с идеальной подгонкой рисунка. Различные виды крепления позволяют помещать изделие на горизонтальную (стол, полка и т.д.) и вертикальную (стена) поверхности. Конструкция рамки и наличие стекла обеспечивают надежную фиксацию фотографии.

Описание

Декоративная фоторамка WALTHER CR520W 15x20 Barock дерево белая имеет белоснежное фактурное покрытие, поэтому прекрасно смотрится в любом интерьере. Прозрачное шлифованное стекло предохраняет фотографию от механических повреждений и пыли и, что очень важно, придает рамке изысканный вид.

Благодаря фактуре и цвету, WALTHER CR520W 15x20 Barock дерево белая прекрасно подойдет для свадебных фотографий, детских и женских портретов, новогодних фото.

Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 15х20
  • материал - дерево
  • цвет - белый

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