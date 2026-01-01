WALTHER CR520W фоторамка 15x20 Barock дерево белая

Описание

Декоративная фоторамка WALTHER CR520W 15x20 Barock дерево белая имеет белоснежное фактурное покрытие, поэтому прекрасно смотрится в любом интерьере. Прозрачное шлифованное стекло предохраняет фотографию от механических повреждений и пыли и, что очень важно, придает рамке изысканный вид.

Благодаря фактуре и цвету, WALTHER CR520W 15x20 Barock дерево белая прекрасно подойдет для свадебных фотографий, детских и женских портретов, новогодних фото.

Характеристики: