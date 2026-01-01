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WALTHER CR040W фоторамка 30x40 Barock дерево белая

WALTHER CR040W фоторамка 30x40 Barock дерево белая

Walther
Артикул: MTG-0006

Фоторамка WALTHER CR040W предназначена для фото размером 30x40 см. Изготовлена из дерева, имеет белоснежное фактурное покрытие, защитное стекло. Крепления позволяют повесить изделие на стену. Использование принципа поворотного зажима делает процесс вставки фото в рамку простым и быстрым.

Описание

Фоторамка WALTHER CR040W 30x40 Barock дерево белая изготовлена из натурального дерева с подложкой из стриженного волокна и задней панелью из ДВП. Высота бортика рамки 2 см, ширина бортика - 4 см, вес - 1,7 кг.

Рамка имеет белое покрытие, многогранный рельефный профиль в стиле барокко, поэтому прекрасно впишется в любой интерьер, декорированный под этот стиль, например, спальню или гостиную.

Конструкция рамки и наличие стекла обеспечивают надежную фиксацию фотографии. Прозрачное шлифованное стекло предохраняет фотографию от механических повреждений и пыли и, что очень важно, придает рамке изысканный вид.

Благодаря фактуре и цвету, WALTHER CR040W 30x40 Barock дерево белая прекрасно подойдет для фото разных жанров.

Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • высота бортика рамки, см - 2
  • ширина бортика рамки, см - 4
  • размер фотографии, см - 30x40
  • материал - дерево
  • цвет - белый
  • вес, кг - 1,7

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