WALTHER CR040W фоторамка 30x40 Barock дерево белая

Описание

Фоторамка WALTHER CR040W 30x40 Barock дерево белая изготовлена из натурального дерева с подложкой из стриженного волокна и задней панелью из ДВП. Высота бортика рамки 2 см, ширина бортика - 4 см, вес - 1,7 кг.

Рамка имеет белое покрытие, многогранный рельефный профиль в стиле барокко, поэтому прекрасно впишется в любой интерьер, декорированный под этот стиль, например, спальню или гостиную.

Конструкция рамки и наличие стекла обеспечивают надежную фиксацию фотографии. Прозрачное шлифованное стекло предохраняет фотографию от механических повреждений и пыли и, что очень важно, придает рамке изысканный вид.

Благодаря фактуре и цвету, WALTHER CR040W 30x40 Barock дерево белая прекрасно подойдет для фото разных жанров.

Характеристики: