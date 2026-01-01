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Walther CR030W фоторамка 20x30 Barock дерево белая

Walther CR030W фоторамка 20x30 Barock дерево белая

Walther
Артикул: MTG-0004

Фоторамка WALTHER CR030W предназначена для фото 20x30 см. Изготовлена из дерева, имеет белоснежное фактурное покрытие, защитное стекло. Может быть размещена на различных горизонтальных и вертикальных поверхностях, а использование принципа поворотного зажима делает процесс вставки фото в рамку простым и быстрым.

Описание

Фоторамка WALTHER CR030W 20x30 Barock дерево белая выполнена в стиле барокко. Изготовлена из резных деревянных деталей с идеальной подгонкой рисунка. Рамка имеет белоснежное фактурное покрытие, поэтому прекрасно смотрится в любом интерьере. Конструкция рамки и наличие стекла обеспечивают надежную фиксацию фотографии. Кристально прозрачное стекло предохраняет фотографию от механических повреждений и пыли и придает рамке изысканный вид.

Благодаря фактуре и цвету, WALTHER CR030W 20x30 Barock дерево белая подходит для размещения снимков любой тематики - свадебных, детских, семейных.

Характеристики:

  • производитель - Walther (Германия)
  • размер, см - 20х30
  • материал - дерево
  • цвет - белый

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