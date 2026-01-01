Walther CR030W фоторамка 20x30 Barock дерево белая

Фоторамка WALTHER CR030W 20x30 Barock дерево белая выполнена в стиле барокко. Изготовлена из резных деревянных деталей с идеальной подгонкой рисунка. Рамка имеет белоснежное фактурное покрытие, поэтому прекрасно смотрится в любом интерьере. Конструкция рамки и наличие стекла обеспечивают надежную фиксацию фотографии. Кристально прозрачное стекло предохраняет фотографию от механических повреждений и пыли и придает рамке изысканный вид.
Благодаря фактуре и цвету, WALTHER CR030W 20x30 Barock дерево белая подходит для размещения снимков любой тематики - свадебных, детских, семейных.
Характеристики:
- производитель - Walther (Германия)
- размер, см - 20х30
- материал - дерево
- цвет - белый