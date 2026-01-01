Walther CR030W фоторамка 20x30 Barock дерево белая

Артикул: MTG-0004

Фоторамка WALTHER CR030W предназначена для фото 20x30 см. Изготовлена из дерева, имеет белоснежное фактурное покрытие, защитное стекло. Может быть размещена на различных горизонтальных и вертикальных поверхностях, а использование принципа поворотного зажима делает процесс вставки фото в рамку простым и быстрым.