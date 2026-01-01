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Walther ME-139-R Monza фотоальбом на 200 фото13x18 красный
Walther ME-139-R Monza фотоальбом на 200 фото13x18 красный
Walther ME-139-R Monza фотоальбом на 200 фото13x18 красный
Walther ME-139-R Monza фотоальбом на 200 фото13x18 красный

Walther ME-139-R Monza фотоальбом на 200 фото13x18 красный

Walther
Артикул: DAN-5316

Aотоальбом Walther ME-139-R Monza на 200 фото13x18, красный.

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 13x18 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - красный.

Описание

Walther ME-139-R Monza фотоальбом на 200 фото13x18 красный

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