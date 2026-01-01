Walther ME-139-L Monza фотоальбом на 200 фото13x18 синий

Aотоальбом Walther ME-139-R Monza на 200 фото13x18, красный.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 13x18 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - красный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Aотоальбом Walther ME-139-L Monza на 200 фото 13x18, синий.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 13x18 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - синий.
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Aотоальбом Walther ME-139-R Monza на 200 фото13x18, красный.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 13x18 см. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - красный.
Фотоальбом ZEP RA46200G Roma Grey на 200 фото 10x15, серый.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 200 отпечатков размером 10x15 см. Фотоснимки крепятся при помощи кармашков. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - серый.