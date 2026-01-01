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Henzo 10050 Zahra фотоальбом 100 белых страниц 29x33 черный
Henzo 10050 Zahra фотоальбом 100 белых страниц 29x33 черный
Henzo 10050 Zahra фотоальбом 100 белых страниц 29x33 черный

Henzo 10050 Zahra фотоальбом 100 белых страниц 29x33 черный

Henzo
Артикул: DAN-3208

Фотоальбом на 100 белых страниц Henzo 10050 Zahra черный, формат 29х33 см.

Фотоальбом состоит из 100 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 29х33 см. Цвет обложки - черный.

Описание

Henzo 10050 Zahra фотоальбом 100 белых страниц 29x33 черный

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