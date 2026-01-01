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Walther MX-485-R Amazing Memories фотоальбом 100 белых страниц 30x30 лососевый
Walther MX-485-R Amazing Memories фотоальбом 100 белых страниц 30x30 лососевый
Walther MX-485-R Amazing Memories фотоальбом 100 белых страниц 30x30 лососевый
Walther MX-485-R Amazing Memories фотоальбом 100 белых страниц 30x30 лососевый
Walther MX-485-R Amazing Memories фотоальбом 100 белых страниц 30x30 лососевый

Walther MX-485-R Amazing Memories фотоальбом 100 белых страниц 30x30 лососевый

Walther
Артикул: DAN-5358

Фотоальбом Walther MX-485-R Amazing Memories 100 белых страниц 30x30 см, лососевый.

Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 100 отпечатков размером 30x30 см. Страницы - белые. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - лососевый.

Описание

Walther MX-485-R Amazing Memories фотоальбом 100 белых страниц 30x30 лососевый

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