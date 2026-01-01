Walther MX-485-R Amazing Memories фотоальбом 100 белых страниц 30x30 лососевый

Toptac уголки для фотографий самоклеющиеся белые 500 шт. Удобная упаковка с дозированием позволяет использовать нужное кол-во и хранить оставшиеся уголки.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом Walther MX-485-R Amazing Memories 100 белых страниц 30x30 см, лососевый.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 100 отпечатков размером 30x30 см. Страницы - белые. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - лососевый.
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Toptac уголки для фотографий самоклеющиеся белые 500 шт. Удобная упаковка с дозированием позволяет использовать нужное кол-во и хранить оставшиеся уголки.
Walther FA-373-R Classic - фотоальбом на 80 белых страниц, размером 30x37 см.
Фотоальбом на 80 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер 30x37 см.
Цвет обложки - бордовый.