Walther MX-485-L Amazing Memories фотоальбом 100 белых страниц 30x30 синий

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотоальбом Walther MX-485-L Amazing Memories 100 белых страниц 30x30 см, синий.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 100 отпечатков размером 10x15 см. Страницы - белые. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - синий.
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