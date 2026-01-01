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Henzo 10015 Basicline фотоальбом 80 белых страниц 30x36.5 красный
Henzo 10015 Basicline фотоальбом 80 белых страниц 30x36.5 красный
Henzo 10015 Basicline фотоальбом 80 белых страниц 30x36.5 красный

Henzo 10015 Basicline фотоальбом 80 белых страниц 30x36.5 красный

Henzo
Артикул: DAN-3204

Фотоальбом на 80 белых страниц Henzo 10015 Basicline красный, формат 30х36,5 см.

Фотоальбом состоит из 80 белых страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер - 30х36,5 см. Цвет обложки - красный.

Описание

Henzo 10015 Basicline фотоальбом 80 белых страниц 30x36.5 красный

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