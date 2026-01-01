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Albonny AMP-2728-40-Вurgundy фотоальбом бордовый 40 белых страниц
Albonny AMP-2728-40-Вurgundy фотоальбом бордовый 40 белых страниц
Albonny AMP-2728-40-Вurgundy фотоальбом бордовый 40 белых страниц
Albonny AMP-2728-40-Вurgundy фотоальбом бордовый 40 белых страниц

Albonny AMP-2728-40-Вurgundy фотоальбом бордовый 40 белых страниц

Albonny
Артикул: DAN-5527

Фотоальбом Albonny AMP-2728-40-Вurgundy бордовый, 40 белых страниц.

Фотоальбом размером 27x28 см для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. Объем - 40 белых магнитных станиц, под вклейку фотографий. Цвет обложки - бордовый.

Описание

Чтобы прикрепить фотографии к странице, следует аккуратно отделить тонкую пленку и разместить в нужном порядке фотокарточки и слегка прижать их к листу альбома, чтобы зафиксировать на основе.

Фотоснимки держатся на странице за счет пленки, которая как бы примагничивается к странице. Фотографии таким образом хорошо сохраняются, защищены от пыли и внешних повреждений, поскольку тыльная сторона плотно приклеивается к альбомному листу, а лицевая находится под пленкой.

Фотографии всегда можно переставить, заменить на такой магнитной странице или просто вытащить. Для этого достаточно аккуратно отделить прозрачную пленку от поверхности по направлению от корешка альбома к внешней стороне.

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