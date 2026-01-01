WALTHER FT500DP стикеры 13x17мм 2 упаковки по 500 шт

Toptac уголки для фотографий самоклеющиеся белые 500 шт. Удобная упаковка с дозированием позволяет использовать нужное кол-во и хранить оставшиеся уголки.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Самоклеющиеся стикеры. Размер стикера 13x17мм. В одной упаковке 500 шт. В комплекте 2 упаковки.
- Простота в использовании
- Прочно приклеиваются
- Идеально подходят для использования в фотоальбомах
- Нет необходимости в дополнительном клее
- Для демонстрации и хранения фотографий, предметов искусства и коллекционирования, памятных сувениров и документов
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Toptac уголки для фотографий самоклеющиеся белые 500 шт. Удобная упаковка с дозированием позволяет использовать нужное кол-во и хранить оставшиеся уголки.
Фотоальбом Walther MX-485-R Amazing Memories 100 белых страниц 30x30 см, лососевый.
Фотоальбом для хранения фотоснимков. Вмещает 100 отпечатков размером 30x30 см. Страницы - белые. Изготовлен из высококачественных материалов. Цвет обложки - лососевый.
Традиционный альбом в книжном переплёте с обложкой из высококачественной искусственной кожи и золотым тиснением по всему периметру.
Размер альбома: 34x33см, в альбоме 60 белых, не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы и место для хранения компакт-диска. Для крепления фотографий необходимы аксессуары ( стикеры , уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.
Традиционный альбом в книжном переплёте с обложкой из высококачественной искусственной кожи и золотым тиснением по всему периметру.
Размер альбома: 34x33см, в альбоме 60 белых, не содержащих кислоты страниц, белые пергаминовые межстраничные листы и место для хранения компакт-диска. Для крепления фотографий необходимы аксессуары ( стикеры , уголки, клей). В одном альбоме можно совмещать разные форматы фото.
Walther FA-208-Y Fun - альбом для фотокарточек размером 30x30 см.
Фотоальбом на сто белых плотных бумажных страниц, переложенных калькой, для хранения фотоснимков размером не более 30x30 см. Изготовлен из высококачественных материалов.
В альбоме возможно размещение фото разных форматов, которые закрепляются на странице с помощью стикеров, фотоуголков или фотоклея (покупаются отдельно).
Цвет обложки - фиолетовый.