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WALTHER FT500DP стикеры 13x17мм 2 упаковки по 500 шт

WALTHER FT500DP стикеры 13x17мм 2 упаковки по 500 шт

Walther
Артикул: DAN-9842

Самоклеющиеся стикеры. Размер стикера 13x17мм. В  одной упаковке 500 шт. В комплекте 2 упаковки.
- Простота в использовании
- Прочно приклеиваются
- Идеально подходят для использования в фотоальбомах
- Нет необходимости в дополнительном клее
- Для демонстрации и хранения фотографий, предметов искусства и коллекционирования,  памятных сувениров и документов

Описание

WALTHER FT500DP стикеры 13x17мм 2 упаковки по 500 шт

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