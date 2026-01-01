Henzo 18311 уголки прозрачные 250 шт.

Артикул: DAN-0970

Henzo 18311 - уголки прозрачные для крепления фотографий, 250 шт.

Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку или на другие поверхности. Они представляют из себя маленькие прозрачные уголки с клеевым покрытием с одной стороны.

Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего нужно вставить фотографию в эти уголки. Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Фотография к уголкам не приклеивается. Размер 1х1 см