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Henzo 18311 уголки прозрачные 250 шт.
Henzo 18311 уголки прозрачные 250 шт.
Henzo 18311 уголки прозрачные 250 шт.
Henzo 18311 уголки прозрачные 250 шт.
Henzo 18311 уголки прозрачные 250 шт.
Henzo 18311 уголки прозрачные 250 шт.
Henzo 18311 уголки прозрачные 250 шт.
Henzo 18311 уголки прозрачные 250 шт.
Henzo 18311 уголки прозрачные 250 шт.

Henzo 18311 уголки прозрачные 250 шт.

Henzo
Артикул: DAN-0970

Henzo 18311 - уголки прозрачные для крепления фотографий, 250 шт.

Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку или на другие поверхности. Они представляют из себя маленькие прозрачные уголки с клеевым покрытием с одной стороны. 

Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего нужно вставить фотографию в эти уголки. Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Фотография к уголкам не приклеивается. Размер 1х1 см

Описание

Henzo 18311 уголки прозрачные 250 шт.

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