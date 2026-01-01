Henzo 18311 уголки прозрачные 250 шт.

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Henzo 18311 - уголки прозрачные для крепления фотографий, 250 шт.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку или на другие поверхности. Они представляют из себя маленькие прозрачные уголки с клеевым покрытием с одной стороны.
Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего нужно вставить фотографию в эти уголки. Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Фотография к уголкам не приклеивается. Размер 1х1 см
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter