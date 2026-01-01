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Albonny PC-018 Red уголки для фотоальбомов красные

Albonny PC-018 Red уголки для фотоальбомов красные

Albonny
Артикул: DAN-5514

Уголки Albonny PC-018 Red для фотоальбомов, красные.

Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.

Описание

Albonny PC-018 Red уголки для фотоальбомов красные

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