Albonny PC-018 Red уголки для фотоальбомов красные

Репродукция Оливки1 Styler GL00874 на стекле, размер - 30X80 см.
Репродукция выполнена методом цифровой печати на стекле. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 30X80 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Уголки Albonny PC-018 Red для фотоальбомов, красные.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.
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Репродукция Оливки1 Styler GL00874 на стекле, размер - 30X80 см.
Репродукция выполнена методом цифровой печати на стекле. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 30X80 см.
Уголки Albonny PC-021 Yellow для фотоальбомов, желтые.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.
Система установки камеры PhotoMechanics Camera Holder.
Предназначена для крепления камеры на фотомашине. Подходит для фотомашин S-60ML, S-60MLK, S-60ML+, заменяет обычный штатив и упрощает процесс съемки и выбора ракурса.
Walther SK-110-R Fun - фотоальбом на 50 магнитных страниц для фотокарточек. Размер 33x34 см.
Фотоальбом на 50 магнитных страниц для хранения фотоснимков. Изготовлен из высококачественных материалов. В альбоме возможно размещение фото разных форматов - максимальный размер 33x34 см. Цвет обложки - красный.
Уголки Albonny PC-023 Lilac для фотоальбомов, сиреневые.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.
Уголки Albonny PC-002 White для фотоальбомов, белые.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.
Уголки Albonny PC-025 Amber для фотоальбомов, янтарные.
Уголки используются для крепления фотографий в традиционные альбомы под вклейку, а также на другие поверхности. Уголки вклеиваются на страницу альбома, после чего в них можно вставить фотографию. Фотография к уголкам не приклеивается. Внимание! Уголки, после размещения фотографии в альбом, будут видны по углам снимка. Количество - 24 штуки на одном листе.