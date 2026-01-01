Артикул: MTG-2685

Fotokvant PRZ-068 P7 заглушка на горячий башмак счастливый котик Lucky Cat №4. Оригинальная съемная заглушка на горячий башмак фотокамеры. Заглушка защитит чувствительные контакты горячего башмака от попадания влаги, пыли, механических повреждений, а металлические части контактов от окисления. Прекрасный подарок для фотографа, подчеркнет индивидуальный стиль и будет полезной при бэби-съемках в качестве игрушки, привлекающей внимание малышей к камере.